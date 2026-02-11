Conflicto laboral en Meteorología
Los trabajadores de AEMET convocan protestas en plena cadena de borrascas por falta de plantilla y compensaciones
CSIF y otros sindicatos convocan movilizaciones en toda España desde este jueves y exigen más plantilla, compensación por horarios especiales y menos trabas al teletrabajo. El Ministerio cita a los representantes el 16 de febrero
Los trabajadores de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) arrancan este jueves un calendario de concentraciones en toda España para reclamar mejoras laborales en un momento de máxima presión por el tiempo inestable.
La primera protesta será en Madrid, frente a los Servicios Centrales (Ciudad Universitaria), entre las 11:30 y las 12:00 horas. El sindicato CSIF denuncia que la plantilla "es insuficiente" y que más de la mitad está bajo un régimen de disponibilidad horaria total sin compensación.
La movilización llega con la meteorología en el foco por las borrascas y los avisos activos en varias comunidades y comarcas. AEMET es el servicio meteorológico nacional y la autoridad meteorológica del Estado, clave para anticipar fenómenos adversos y reducir riesgos.
Qué piden los sindicatos en AEMET
El eje de la protesta es doble. Primero, más personal y, luego, un marco de turnos y guardias que se pague y se regule. CSIF reclama desbloquear la negociación del nuevo Reglamento de Horarios Especiales para que incluya compensaciones específicas, como horas extra o una retribución adecuada por la disponibilidad permanente, la penosidad y la especialización técnica.
Otra línea roja es el trabajo a distancia. El sindicato rechaza la limitación del teletrabajo que, según su versión, pretende la dirección del organismo.
Calendario de concentraciones y reunión con el Ministerio
Tras el anuncio de las movilizaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha convocado a los sindicatos a una reunión el lunes 16 de febrero para trasladar propuestas. Mientras no haya medidas concretas, el calendario sigue adelante.
Después de Madrid, las protestas continuarán el 17 de febrero en Valencia y el 19 de febrero en Sevilla, con el objetivo de extenderlas a otras provincias. Si no hay acuerdo, los sindicatos plantean culminar con una gran concentración en Madrid frente al Ministerio.
A corto plazo, las concentraciones son puntuales y no implican, por sí mismas, un parón del servicio. Pero el mensaje es claro: si la negociación no avanza, el conflicto puede escalar en un organismo que sostiene avisos meteorológicos, predicción y apoyo a sectores sensibles como transporte, emergencias y actividad económica.
