TELECOMUNICACIONES
Telefónica da otro impulso a su salida total de Latinoamérica y vende su filial en Chile por más de 1.000 millones
La teleco cierra la sexta desinversión en la región durante el año en que lleva Marc Murtra al frente del grupo
Telefónica da otro paso más para completar su salida de Latinoamérica. El grupo había confirmado su intención de abandonar la región con la venta de todas sus filiales (con la única excepción de Brasil, que es uno de los mercados clave de la compañía) y ha conseguido cerrar seis operaciones de desinversión desde que está Marc Murtra a los mandos de la teleco, desde hace un año.
Telefónica ha conseguido cerrar en apenas una semana otras dos ventas. Tras la cesión del negocio de Colombia al grupo Millicon hace unos días, ahora le toca el turno a la venta de la filial de Chile. La teleco española ha vendido su negocio en Chile también al grupo Millicom y al fondo NJJ Holding (que el instrumento inversor del principal accionista de la propia Millicom, el empresario Xavier Niel) por un importe inicial de 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros) al que se puede sumar un pago variable de otros 150 millones de dólares más (unos 126 millones de euros extra).
Telefónica también ha desvelado que la desinversión en Chile incluye un abono en efectivo de 50 millones de dólares (42 millones de euros) que se pagará al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (286 millones de euros) que "será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile". Millicom se quedará con el 49% de la actividad de Telefónica en Chile, mientras que NJJ (en manos deXavier Niel, también dueño de la teleco Iliad) controlará el 51% restante.
Próxima ampliación
