Orthem terminará las obras del instituto de secundaria Jaume I de Burriana

Orthem terminará las obras del instituto de educación secundaria Jaume I de Burriana, que atenderá a más de 1.200 estudiantes de este municipio castellonense, escolarizados hasta el momento en instalaciones provisionales. La empresa del Grupo Hozono Global se encargará de acabar un complejo educativo que será un referente en materia de eficiencia energética y de sostenibilidad, tras presentar la oferta mejor valorada en el concurso convocado por el Ayuntamiento de la capital de la Plana Baixa.

El diseño y los equipamientos del nuevo instituto, una necesidad largamente demandada en el municipio, estarán enfocados a hacer del edificio un ejemplo de sostenibilidad y de confort climático para sus usuarios: los aularios estarán distribuidos de tal manera que aprovecharán al máximo la luz solar, el alumbrado contará con luminarias tipo led y la climatización será eléctrica, prescindiendo de los combustibles fósiles en busca del máximo respeto al medio ambiente.

Asimismo, el edificio apostará por las energías renovables con una instalación de placas fotovoltaicas que mejorará la eficiencia energética. Del mismo modo, un sistema de recogida de aguas pluviales regulará el caudal que se vierta a la red de saneamiento.

La construcción, de la que llegó a levantarse la estructura, dispondrá de un atrio de acogida para los usuarios del centro que funcionará como un gran espacio de convivencia, ya que facilitará que los familiares esperen la salida de los alumnos, encontrarse con los amigos o incluso aparcar las bicicletas. También será posible acceder desde esta zona a las pistas deportivas o a la cafetería sin entrar necesariamente al instituto, lo que permitirá utilizar estos equipamientos fuera de las horas lectivas.

Orthem dispone de 24 meses para culminar las obras del instituto, situado entre las calles Jacinto Benavente, prolongación de la calle Picasso y plaza Manuel Sanchis Guarner sobre una parcela de casi 20.000 m2.