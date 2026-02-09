Ifema Madrid avanza en la ejecución de su proyecto fotovoltaico con la supervisión facultativa de Konery. El gran proyecto contempla la actuación de mejora del entorno urbano del recinto, con un total de 5,18 MWp de capacidad de instalación solar sin excedentes, junto a la colocación de 69 puntos de recarga para vehículo eléctrico con los que se dará servicio a 138 plazas de vehículo eléctrico.

Además, un total de 992 plazas de aparcamiento estarán cubiertas mediante marquesinas fotovoltaicas. Combinando así la funcionalidad del estacionamiento con la producción de energía renovable, optimizando el uso del espacio disponible.

Avance de las obras y ejecución de la primera fase

En la fase actualmente en ejecución, ya se han completado los trabajos de asfaltado y montaje de marquesinas fotovoltaicas en una de las áreas de estacionamiento del recinto, concretamente en el aparcamiento marrón-rojo pastilla H de la zona este. Estas actuaciones forman parte de la urbanización ordinaria asociada a Ifema Madrid.

Asimismo, ha comenzado la colocación de los primeros módulos fotovoltaicos en el nivel superior del aparcamiento, que formarán parte de una instalación de 1,1 MWp de potencia, integrada bajo marquesinas solares. Estas estructuras darán cobertura a 400 plazas de aparcamiento, combinando la funcionalidad del estacionamiento con la generación de energía renovable y optimizando el uso de infraestructuras ya existentes.

Capacidad de generación fotovoltaica

La potencia prevista en esta fase es de 1,1 MWp, mediante la instalación de 1.968 módulos fotovoltaicos, gestionados a través de 10 inversores Huawei. Esta confi guración garantiza un funcionamiento efi ciente y adaptado a las necesidades energéticas del recinto, en el marco de una planta de autoconsumo sin vertido a red.

Previamente a la instalación de las marquesinas y los módulos solares, se han ejecutado los trabajos de mejora de la infraestructura existente, asegurando una base adecuada para la correcta integración de los sistemas energéticos.

El asfaltado se ha realizado mediante una mezcla SMA 11 con betún modifi cado, con un volumen aproximado de 800 toneladas, lo que mejora la durabilidad y calidad de las superfi cies intervenidas.

Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos

Además, el proyecto incluye una importante dotación de infraestructura para la movilidad eléctrica, con la instalación de 34 cargadores dobles de 22 kW, un cargador doble de 80 kW y dos cargadores dobles de 50 kW, facilitando la recarga simultánea de 74 vehículos eléctricos. De esta manera se pretende fomentar el uso de alternativas de transporte más sostenibles, una solución que mejora el confort del usuario y refuerza la efi ciencia energética del recinto.

Un modelo de integración energética en entornos urbanos

Con estos avances, Konery consolida su papel como socio técnico y responsable de la supervisión facultativa, aportando su experiencia en la integración de energías renovables y regeneración de entornos urbanos. Por su parte, Ifema Madrid refuerza su estrategia de sostenibilidad, avanzando hacia un modelo de referencia para la incorporación de soluciones energéticas efi cientes en grandes infraestructuras urbanas.