Devicare entrará en EEUU con la compra de IP6 International

La farmacéutica catalana Devicare entrará en EEUU con la compra de la firma de suplementos alimenticios IP6 International. La operación se sustenta con un préstamo de 1,2 millones de euros que permitirá impulsar la expansión de la farmacéutica española en Estados Unidos. Devicare es una compañía farmacéutica con sede en Barcelona dedicada al desarrollo de soluciones para la salud urológica. Con productos presentes en más de 60 países, Devicare tiene una sólida base científica y respaldo de patentes en vigor.

El préstamo, protagonizado en gran medida por Cofides, está destinado a la adquisición de IP6 International, una compañía norteamericana de suplementos alimenticios y productos de nutrición, un área del sector de crecimiento potencial elevado. .

La financiación, con cargo al Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), en la que participa Cofides, tiene como objetivo apoyar la adquisición de la firma estadounidense, conocida en el sector especialmente por la marca IP6 Gold. El consejero delegado de Devicare, Rosendo Garganta, ha valorado el apoyo de Cofides para completar la adquisición de IP6 Internacional y de impulsar su presencia en el ámbito de la salud urológica.

Expansión en EEUU

La operación supone un salto relevante para Devicare, ya que el mercado farmacéutico y nutracéutico de EEUU es el más dinámico del mundo. La idea es que consolidar la actividad en torno a la marca IP6 podría permitir un crecimiento más amplio en EEUU y Canadá en los próximos años.

El préstamo en el que participa Cofides contribuirá a financiar parte de la inversión necesaria para la adquisición, como una sociedad mercantil estatal potente, que gestiona fondos financieros del Estado, así como recursos propios y de terceras instituciones con distintos objetivos: la internacionalización de la economía española, la atracción de inversión extranjera a sectores estratégicos en España, la promoción de la economía de impacto en España y la contribución al desarrollo de los países en los que invierte. En su accionariado, además del Estado, que ostenta una posición mayoritaria, participan el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Noticias relacionadas

IP6 International, Inc., con sede en Melbourne (Florida, EEUU), es la empresa productora de las marcas IP6 Gold y Red Yeast Rice Gold. Fundada en 2002, cuenta con una sólida red de distribución en Estados Unidos, uno de sus grandes atractivos para la empresa barcelonesa.