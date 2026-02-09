Banca
BBVA propone a Jordi Montalbo como consejero independiente
Redacción
El consejo de administración de BBVA propondrá a la junta general de accionistas el nombramiento de Jordi Montalbo Todolí, con la condición de consejero independiente. Su formación académica y trayectoria profesional aportarán un profundo conocimiento del sector financiero, así como del ámbito de la gestión de riesgos y de auditoría.
Jordi Montalbo Todolí (España, 1965) ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Deloitte (1990-2022), donde se especializó en la auditoría de los sectores financiero y asegurador. En esta firma, alcanzó máximos niveles de responsabilidad como socio responsable de seguros en España, socio de auditoría y seguros para servicios financieros y colíder de la auditoría en el sector seguros en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, cuenta con una especialización técnica como actuario de seguros por esta misma universidad. Además, ha realizado diversos programas formativos y de desarrollo tanto en España como en el extranjero.
Este nombramiento está sujeto a la verificación por parte del Banco Central Europeo de los requisitos regulatorios de idoneidad para el ejercicio del cargo de consejero. Asimismo, BBVA propondrá la reelección de los consejeros Sonia Dulá, Raúl Galamba, Ana Revenga y Carlos Salazar. Por su parte, Lourdes Máiz dejará el cargo, tras alcanzar el máximo de doce años previsto para ser considerada consejera independiente. BBVA le agradece su valiosa contribución durante su mandato.
