CaixaBank renueva su colaboración con AJE Región de Murcia para seguir impulsando el emprendimiento joven

CaixaBank y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE) han renovado un año más su convenio de colaboración, reafirmando así su compromiso conjunto con el impulso del emprendimiento joven y el fortalecimiento del tejido empresarial regional, en el marco del patronazgo que la entidad financiera mantiene con la asociación.

Gracias a esta renovación, ambas entidades continuarán trabajando de forma coordinada para apoyar a jóvenes empresarios de la Región de Murcia mediante iniciativas que fomentan la formación, la innovación, el crecimiento empresarial y el acceso a oportunidades clave para el desarrollo y consolidación de sus proyectos empresariales.

Además, CaixaBank, que forma parte del patronato de la asociación, mantiene su patrocinio del ‘Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios’, una de las distinciones más relevantes del ecosistema emprendedor regional, que reconoce el talento, el esfuerzo y la trayectoria de jóvenes empresarios de la Región de Murcia. Como viene siendo habitual, este galardón se celebrará el próximo mes de junio y volverá a convertirse en un punto de encuentro para empresas, instituciones y agentes económicos comprometidos con el desarrollo regional.

En el acto de firma de renovación del convenio ha participado la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García; y la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, Almudena Abellán.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia ha destacado que “el emprendimiento joven es una palanca fundamental para la innovación, la competitividad y la generación de empleo, por lo que desde CaixaBank seguimos apostando por alianzas sólidas que permitan acompañar a los jóvenes empresarios desde las primeras etapas de sus proyectos y ayudarles a crecer de forma sostenible”, subrayando que este convenio refuerza el compromiso de la entidad con el progreso económico y social del territorio.

Por su parte, la presidenta de AJE Región de Murcia ha señalado que “la renovación de este convenio con CaixaBank es una gran noticia para los jóvenes empresarios de la Región, ya que nos permite seguir impulsando iniciativas que reconocen el talento, el esfuerzo y la capacidad emprendedora. El Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios se ha consolidado como una cita clave en nuestro calendario y un auténtico escaparate para proyectos que están generando impacto real en el tejido empresarial regional. Contar un año más con el apoyo de CaixaBank refuerza nuestro compromiso con el emprendimiento joven y con el crecimiento de nuestra comunidad empresarial”.

Esta colaboración se enmarca en la vocación de CaixaBank de estar cerca de quienes emprenden, acompañándolos no solo con financiación, sino también con conocimiento, cercanía y una red de alianzas que generan impacto real en el territorio, reforzando así su compromiso con el desarrollo económico, la creación de empleo de calidad y el progreso sostenible de la Región de Murcia.

Con esta renovación, AJE Región de Murcia y CaixaBank consolidan una alianza estratégica que apuesta por el talento joven, la creación de empleo y el fortalecimiento del ecosistema empresarial de la Región de Murcia, contribuyendo al desarrollo económico sostenible y al futuro del tejido productivo regional.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank se ha consolidado como una entidad de referencia para el tejido empresarial gracias a su modelo de especialización, con productos y servicios adaptados a las necesidades concretas de este segmento de clientes. CaixaBank Empresas da servicio a través de 220 centros y oficinas especializadas repartidas por todas las comunidades autónomas españolas en las que trabajan 2.200 profesionales altamente cualificados con sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial. Además, a través de DayOne, CaixaBank presta atención especializada a empresas de tecnología, innovación y a sus inversores.

Noticias relacionadas

En el ámbito internacional, la entidad apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 127 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para sus operaciones en el extranjero. CaixaBank presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.