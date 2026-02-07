Cartagena mejora sus zonas verdes con un plan de aporte de triturado vegetal

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines gestionado por Actúa, está llevando a cabo un aporte de material triturado y/o astillado en diversos parques y áreas verdes del municipio. Esta actuación tiene como objetivo maximizar el beneficio ecológico y funcional de este material, basándose en criterios técnicos, ambientales y operativos.

Los trabajos se desarrollarán en diferentes zonas de la ciudad, entre las que se encuentran La Vaguada, Los Barreros, Pozo Estrecho, La Aljorra, Canteras, Los Dolores y el Polígono Residencial Santa Ana.

Actúa como cobertura vegetal, ayudando a conservar la humedad del suelo, reducir la evaporación y mejorar su estructura y fertilidad / Hozono Global

El uso de material triturado o astillado en espacios verdes urbanos presenta múltiples beneficios. Actúa como cobertura vegetal, ayudando a conservar la humedad del suelo, reducir la evaporación y mejorar su estructura y fertilidad. Asimismo, dificulta la aparición de malas hierbas, lo que permite reducir las labores de mantenimiento.

Esta técnica también favorece el aprovechamiento de los residuos vegetales procedentes de podas y recortes, cerrando el ciclo del residuo dentro del propio sistema de mantenimiento y evitando su traslado a vertedero. Además, contribuye a mejorar la estética de los espacios verdes, delimitando zonas como macizos, parterres o senderos, y generando una imagen más ordenada y cuidada.

Por último, el triturado forma una capa protectora que ayuda a prevenir la erosión, mejora la infiltración del agua y protege el suelo frente a la compactación producida por el pisoteo y la lluvia.

Noticias relacionadas

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Cartagena reafirma su compromiso con el cuidado de los parques y espacios verdes, apostando por una gestión sostenible y eficiente del entorno urbano.