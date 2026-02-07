Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver MonteagudoHuelga médicosBibiana FernándezPersecución policialCarnaval Águilas
instagramlinkedin

Cartagena mejora sus zonas verdes con un plan de aporte de triturado vegetal

La actuación permitirá optimizar el suelo, reducir el mantenimiento y reforzar la sostenibilidad en distintos barrios del municipio

Trabajos de triturado vegetal.

Trabajos de triturado vegetal. / Hozono Global

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del servicio municipal de Parques y Jardines gestionado por Actúa, está llevando a cabo un aporte de material triturado y/o astillado en diversos parques y áreas verdes del municipio. Esta actuación tiene como objetivo maximizar el beneficio ecológico y funcional de este material, basándose en criterios técnicos, ambientales y operativos.

Los trabajos se desarrollarán en diferentes zonas de la ciudad, entre las que se encuentran La Vaguada, Los Barreros, Pozo Estrecho, La Aljorra, Canteras, Los Dolores y el Polígono Residencial Santa Ana.

Actúa como cobertura vegetal, ayudando a conservar la humedad del suelo, reducir la evaporación y mejorar su estructura y fertilidad

Actúa como cobertura vegetal, ayudando a conservar la humedad del suelo, reducir la evaporación y mejorar su estructura y fertilidad / Hozono Global

El uso de material triturado o astillado en espacios verdes urbanos presenta múltiples beneficios. Actúa como cobertura vegetal, ayudando a conservar la humedad del suelo, reducir la evaporación y mejorar su estructura y fertilidad. Asimismo, dificulta la aparición de malas hierbas, lo que permite reducir las labores de mantenimiento.

Esta técnica también favorece el aprovechamiento de los residuos vegetales procedentes de podas y recortes, cerrando el ciclo del residuo dentro del propio sistema de mantenimiento y evitando su traslado a vertedero. Además, contribuye a mejorar la estética de los espacios verdes, delimitando zonas como macizos, parterres o senderos, y generando una imagen más ordenada y cuidada.

Por último, el triturado forma una capa protectora que ayuda a prevenir la erosión, mejora la infiltración del agua y protege el suelo frente a la compactación producida por el pisoteo y la lluvia.

Noticias relacionadas

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Cartagena reafirma su compromiso con el cuidado de los parques y espacios verdes, apostando por una gestión sostenible y eficiente del entorno urbano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents