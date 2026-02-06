Eversia acoge la 2ª Asamblea General del proyecto Quitinsect, orientado al desarrollo de envases sostenibles a partir de quitina

Eversia ha celebrado la 2ª Asamblea General del proyecto Quitinsect, una iniciativa de I+D+i desarrollada junto al centro tecnológico CETIM y TEBRIO, cuyo objetivo es investigar y optimizar la extracción y transformación de derivados de quitina y quitosano obtenidos del insecto Tenebrio molitor para su aplicación en envases alimentarios sostenibles.

Durante la reunión, los socios analizaron los avances científicos y técnicos alcanzados hasta la fecha. El proyecto trabaja en la validación de una ruta tecnológica, económica y medioambientalmente viable para producir biopolímeros derivados de la quitina —como quitosano, nanoquitina y nanoquitosano — aplicables a packaging con mejores propiedades barrera, antimicrobianas y antioxidantes, fundamentales para la conservación de alimentos.

Participantes de la 2ª Asamblea General del proyecto Quitinsect. / Eversia

CETIM coordina científicamente el proyecto, liderando la investigación en procesos biotecnológicos y de blanqueamiento de quitina, mientras que TEBRIO aporta su experiencia en la producción y transformación de Tenebrio molitor. Eversia, como empresa de referencia en packaging sostenible, se encarga de definir los requisitos industriales, realizar pruebas de extrusión, evaluar el comportamiento de los nuevos materiales y compararlos con soluciones convencionales basadas en PE y bioplásticos.

Quitinsect, financiado a través del programa Colaboración Público Privadas (COLPP) de la Agencia Estatal de Investigación, cuenta con un presupuesto financiable superior al millón de euros y se desarrollará entre 2024 y 2027. Con esta alianza estratégica, el consorcio aspira a llevar al mercado nuevas soluciones de envasado manteniendo la reciclabilidad y compostabilidad de los envases, añadiendo propiedades innovadoras para la conservación y extensión de la vida útil de los alimentos, contribuyendo a una industria alimentaria más sostenible y alineada con las exigencias normativas europeas.

Eversia reafirma así su compromiso con la innovación sostenible, impulsando proyectos que aportan valor a toda la cadena de suministro y que refuerzan el liderazgo español en tecnologías de envases responsables con el medioambiente.