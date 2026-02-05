Grupo Cajamar obtiene un resultado de 349 millones de euros

Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido en 2025 un resultado antes de impuestos de 441 millones de euros, un 13,4 % más que el año anterior, que, tras descontar los impuestos, sitúa el resultado consolidado neto en 349 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8 % respecto a 2024. Todo ello, a pesar de haber destinado 409 millones de euros a los epígrafes de provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, en línea con su modelo de gestión prudente.

Las ganancias se sustentan en el sólido crecimiento del margen bruto y el moderado incremento de los gastos de explotación, que han contribuido a mejorar la rentabilidad y la eficiencia, a la vez que eleva su sólido nivel de solvencia. Ante este positivo escenario, Grupo Cajamar, que desde 2024 tiene rating de grado de inversión de las tres agencias que la califican, S&P, Fitch Ratings y DBRS Morningstar, ha seguido mejorando aún más sus calificaciones. Así, el pasado mes de septiembre DBRS Morningstar elevó el rating a largo plazo de Grupo Cooperativo Cajamar a BBB, reafirmando la tendencia positiva de todas las calificaciones, y, en marzo, Fitch Ratings revisó al alza el rating a largo plazo a BBB con perspectiva estable, una calificación que ratificó hace tan solo unas semanas.

En los epígrafes de la cuenta de resultados, el margen bruto mantiene su fortaleza y crece un 3,2 % hasta los 1.602 millones de euros, a pesar del contexto actual de tipos de interés y favorecido por el resultado de las comisiones y las diferencias de cambio, un 7,8 % superior, y de los negocios conjuntos, un 13,5 % más. Asimismo, los gastos de explotación crecen de manera moderada, un 2,6 %, lo que propicia el incremento del margen de explotación hasta el 3,7 %, mejorando la ratio de eficiencia y situándola en el 46,9 %, y eleva la rentabilidad (ROE) hasta el 7,67%.

Actividad comercial

La actividad comercial sigue progresando, con un incremento de la inversión crediticia hasta 42.130 millones de euros, un 9,2 % más que el año anterior, destacando el crecimiento de la financiación al sector empresarial en un 14,1 %. Todo ello ha supuesto una mejora de la cuota de mercado de créditos, que se sitúa en el 3,16 %.

La diversificada cartera crediticia mantiene su consolidación y la nueva financiación al sector empresarial y agroalimentario, se ha destinado en un 40,7 % al sector agroalimentario; un 30,1 % a grandes empresas, y un 29,2 %, a pequeños negocios y pequeñas y medianas empresas. Esta distribución muestra que el agroalimentario continúa considerándose estratégico para el Grupo y su apoyo continuado desde sus orígenes le lleva a liderar en cuota de mercado la financiación al sector primario, con un 15,2 %.

En esta línea, los recursos gestionados minoristas se incrementan en un 9,1 %, impulsados tanto por la buena evolución de los recursos minoristas de balance, que aumentan un 5 %, como por los recursos fuera de balance, que lo hacen en un 26,8 %, impulsando la capacidad y estabilidad de la financiación, y donde destaca el dinamismo en la comercialización de los fondos de inversión, con un aumento del 37,8 %, muy por encima de la media del sector, que se sitúa en el 13 %. Como consecuencia, también eleva su cuota de mercado de depósitos, hasta el 2,86%.

Fruto de la positiva evolución comercial, el volumen total de negocio gestionado continúa superando cotas, alzándose hasta los 113.049 millones de euros, un 8,6 % más, así como incrementando los activos totales en balance, en un 4,6 %, hasta los 65.068 millones.

Captación de nuevos clientes

La suma de más de 72.000 nuevos clientes a la banca cooperativa Cajamar este año ha elevado la cifra total por encima de los 3,9 millones, que son atendidos de manera cercana y personalizada por los 5.149 profesionales, a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales. Durante 2024, concretamente el 1 de abril, se pusieron en funcionamiento cuatro nuevas oficinas móviles, que se sumaron a las ocho existentes, proporcionando servicios financieros a los ciudadanos de 80 pequeñas poblaciones de entre 170 y 1.500 habitantes con el fin de evitar la exclusión financiera. Adicionalmente, en este periodo Cajamar ha abierto también cuatro nuevas oficinas, en las localidades de Pollença, Los Palacios y Villafranca, San Sebastián y Vilagarcía de Arousa, que se suman a la atención a través de sus canales digitales: app, banca digital, y banca electrónica.

En cuanto a satisfacción de clientes, Grupo Cooperativo Cajamar ha continuado alcanzando cifras notables gracias a su trato cercano y profesional. En los últimos doce meses, según el Informe Nacional de Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero de la consultora Stiga, especializada en la medición, análisis y mejora de la experiencia, se mantiene como la segunda entidad mejor valorada en este ámbito entre las entidades significativas españolas.

Solvencia y liquidez

Grupo Cajamar mejora el coeficiente de solvencia phased in, hasta el 17 %, situándose entre las más solventes de las entidades significativas, así como la ratio CET 1 phased in, hasta el 14,4 %, apoyados en la subida de los recursos propios computables en un 14,2 %. Estas cifras permiten a Grupo Cajamar mantener colchones holgados sobre los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, anotando un exceso de 1.002 millones de euros. Por su parte, la ratio MREL se sitúa en el 24,7 %, superando en 1,7 p.p. el requerimiento vigente establecido a 26 de febrero de 2025.

El avance de los recursos gestionados minoristas y el acceso a los mercados mayoristas, con sendas emisiones de deuda subordinada y de deuda senior preferred en 2025, por importes de 750 millones de euros y de 500 millones de euros respectivamente, permiten a Grupo Cajamar mantener unas fuentes de financiación debidamente diversificadas y una posición de liquidez confortable. Así, cuenta con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el 210 %, una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 144,5 % y una ratio Loan to Deposit (LTD) del 82,7 %. Y dispone de una capacidad de emisión de nuevas cédulas hipotecarias por importe de 4.456 millones de euros.

Calidad de los activos

Grupo Cajamar prosigue con la reducción de los riesgos dudosos totales, con una minoración del -4,7 %, y mantiene su posicionamiento como una de las entidades significativas españolas con menor tasa de morosidad, del 1,68 %, muy por debajo de la media del sector, que se encuentra en el 2,69 %; a la vez que fortalece la tasa de cobertura de la morosidad hasta alcanzar el 84 %. Al mismo tiempo, los activos adjudicados netos descienden un -48,7 %, lo que mejora la ratio de adjudicados, hasta el 0,27 %, y la ratio de activo irregular neto se sitúa en el 0,56 %.

Finanzas sostenibles

Grupo Cajamar ha revalidado por cuarto año consecutivo su liderazgo en sostenibilidad por la organización internacional CDP, logrando de nuevo la máxima calificación, A, y manteniéndose en la categoría Leadership (líderes a nivel mundial) por su gestión del cambio climático. En total la han obtenido 877 empresas de todos los sectores, de las que solo dos han sido entidades financieras españolas, por lo que estos datos sitúan a Grupo Cajamar entre las entidades con un mayor compromiso ambiental a nivel mundial.

Además, es una de las empresas mejor valorada por Morningstar Sustainalytics en ESG Industry, donde ha obtenido un reconocimiento sectorial por la gestión en riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. También ha actualizado y publicado el Plan de Ecoeficiencia 2025-2027, una herramienta que permite mejorar la gestión de recursos como la energía, el agua del Grupo, ha actualizado la Política Medioambiental y Social, unificando en un solo documento sus políticas medioambientales, de sostenibilidad y de inclusión financiera, y ha publicado el Marco de Gestión de Riesgos de Sostenibilidad (ASG), una herramienta estratégica que permite integrar de forma estructurada los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la gestión global de riesgos.

La banca cooperativa Cajamar continúa impulsando una financiación alineada con criterios ambientales y sociales. Así, ha destinado 423 millones de euros en financiación social, dirigidos principalmente al apoyo de la economía social y a iniciativas en territorios de bajo rendimiento, conforme a lo establecido en el Marco de Bonos Sostenibles del Grupo. La financiación verde ha sumado 679 millones de euros, orientados a promover la agricultura sostenible, la construcción sostenible, las energías renovables, la movilidad sostenible y la gestión responsable de los recursos hídricos. Todo ello ha impactado de manera positiva, en base a la asignación de bonos sostenibles publicados en 2025, relativas a las emisiones verde y social de 650 millones y 500 millones de euros, respectivamente, a 43.920 beneficiarios de la economía social y ha contribuido a la creación de 6.304 empleos en esos territorios, así como a 653.514 toneladas de CO 2 e/año de emisiones GEI evitadas a la atmosfera.

Referente del sector agroalimentario

Grupo Cajamar, conforme a su misión, propósito de actuación y orígenes, continúa apoyando y siendo referente del sector agroalimentario, ya que contribuye al desarrollo del sector además de con una amplia y especializada oferta de productos y servicios financieros, con programas de asesoramiento técnico especializado, a través de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria, que en 2025 cumplió 50 años de su puesta en funcionamiento en 1975.

Con motivo de este aniversario, a lo largo del pasado año se han celebrado actos institucionales y profesionales para conmemorar este hito a los que han asistido el gobernador Banco de España, José Luis Escrivá; la presidenta de la Asociación Europea de Banca Cooperativa (EACB), Priscille Szeradzki; así como un centenar de representantes de entidades cooperativas, entre directivos nacionales e internacionales, muchos de ellos asistentes a la 57ª Asamblea de la EACB -que se celebró en el Centro Financiero Cajamar- así como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, entre otros representantes políticos, empresariales, cooperativas, investigadores, profesionales y sociedad en general.

Este ecosistema conformado por dos centros experimentales -la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, ubicada en el Ejido (Almería) y el Centro de Experiencias Cajamar en Paiporta (Valencia)- ha recibido a lo largo del pasado año a más de 3.730 visitantes y se han celebrado 148 cursos de formación: presenciales, webinarios y online. Asimismo, se han elaborado y editado 10 libros, 441 artículos y 35 informes de mercado, entre los que destacan el libro Los sistemas de investigación e innovación agroalimentaria en el mundo; el Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo; el informe Restauración y consumo fuera del hogar. Observatorio del sector Food Service en España y sus regiones en el contexto europeo;la publicación Sector agroalimentario y trabajo: una relación en transformación; la obra Los retos y desafíos del sector quesero español; la Guía práctica para la elaboración del Estado de Sostenibilidad en la pyme agroalimentaria; el libro Análisis de las exportaciones agroalimentarias. Año 2024 y los Indicadores de sostenibilidad en el sector agroalimentario. Informe 2024.

En los últimos años, ha incorporado su incubadora de alta tecnología del agua, agrotech y foodtech Cajamar Innova para impulsar aquellas ideas e iniciativas empresariales que ofrezcan soluciones para mejorar la gestión sostenible del agua y las nuevas tecnologías de la producción agroalimentaria. En 2025 ha seleccionado a 23 nuevas start-ups elegidas entre más de 200 candidaturas nacionales e internacionales. Asimismo, desde la puesta en marcha de sus programas, ha apoyado a 95 start-ups.

