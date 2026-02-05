Caetra conecta a las startups con la industria de defensa

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), da estos días un paso más para acercar la industria de defensa al tejido innovador de la Región con el arranque del ciclo de presentaciones de empresas tractoras del programa regional Caetra, inaugurado por General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (Gdels-SBS).

La agenda arrancó este martes con una jornada en el auditorio El Batel de Cartagena, a la que asistieron medio centenar de empresas, que participaron en cinco encuentros bilaterales entre ‘startups’ que desarrollan tecnologías duales y Gdels-SBS. Las actividades continuaron ayer con nuevas reuniones y visitas técnicas.

Gdels-SBS realiza el diseño, producción, comercialización y mantenimiento de equipos de defensa como vehículos blindados, armas y municiones. La empresa está integrada en General Dynamics European Land Systems (Gdels) con sede en Madrid, rama europea de la División de Sistemas de Combate de la corporación estadounidense General Dynamics. La actividad comercial y el servicio al cliente es realizado a nivel mundial, con especial incidencia en países OTAN.

"El programa regional Caetra también se mide en agendas que se llenan, reuniones que se concretan y colaboraciones que empiezan a hablar el idioma de la industria", señaló el director del Info, Joaquín Gómez, quien añadió que “traer a una empresa tractora de primer nivel a compartir sus retos reales, acelera el salto de nuestras pymes del ‘podemos hacerlo’ al ‘vamos a hacerlo juntos”, añadió.

En el marco de la agenda técnica desarrollada en Cartagena, la delegación de Gdels–SBS ha realizado visitas a cinco empresas de la Región, así como al Centro Tecnológico Naval y del Mar, con el objetivo de conocer sobre el terreno las capacidades industriales y desarrollos tecnológicos con aplicación dual. Además, en los encuentros bilaterales en el marco de la jornada del lunes, las ‘startups’ tuvieron la oportunidad de presentar sus soluciones y líneas de especialización para explorar posibles colaboraciones y proyectos conjuntos.

“Hay que destacar la madurez que están alcanzando las tecnologías duales desarrolladas en la Región, con soluciones pensadas para entornos exigentes y con capacidad de escalar. La impresión que se lleva Gdels es muy positiva: hay talento, hay conocimiento aplicado y hay una ambición industrial que encaja plenamente con lo que hoy demanda el sector de defensa y seguridad”, concluyó Gómez.