El Future Jobs Day de ENAE sella su 28ª edición con un éxito rotundo pese a la lluvia

La amenaza de lluvia constante intentó robar el protagonismo al Foro de Empleo de ENAE, pero no fue suficiente para tumbar la determinación de los profesionales murcianos. El Future Jobs Day, organizado por ENAE Business School, demostró su madurez y capacidad de adaptación al transformar sus instalaciones en un verdadero mercado de oportunidades laborales.

Con cerca de 1.000 participantes, el campus se convirtió en un hervidero de actividad donde la búsqueda de empleo primó sobre las inclemencias meteorológicas. Esta 28ª edición del foro, que hunde sus raíces en 1999, ha vuelto a confirmar que la Región de Murcia posee un talento con un "ímpetu imbatible".

Respaldo institucional a la fusión público-privada

El evento contó con un apoyo institucional de primer nivel, reflejando la importancia estratégica de la empleabilidad en la agenda regional. Antonio Ballester, presidente de la Fundación Universidad Empresa (FUERM), inauguró la jornada subrayando que el objetivo fundacional de ENAE es la "fusión entre empresa, formación y universidad".

En esta misma línea, la Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, puso en valor el foro como una conexión real entre empresas y personas que buscan oportunidades. Por su parte, la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, destacó la necesidad de romper la barrera digital, permitiendo que candidatos y empleadores se miren a los ojos en un entorno de cercanía.

En este contexto de sinergias, el Responsable de Empleo de ENAE y director del foro, Pedro López, subrayó: "El Foro de Empleo vuelve a demostrar que cuando formación y empresa se dan la mano, se generan oportunidades reales. Nuestro objetivo es acercar el talento de ENAE a las necesidades actuales del mercado laboral y crear conexiones que se traduzcan en empleo y desarrollo profesional".

Foto de familia del Foro Empleo ENAE 2026. / ENAE

De la comunicación al bienestar mental: un enfoque 360º

El Foro de Empleo no se limitó a ser una feria de stands, se configuró como un espacio de aprendizaje con ponencias de alto impacto que abordaron el éxito desde una perspectiva integral. En el ámbito de la estrategia, la experta en comunicación Azucena Marín impartió el taller "Comunicar con éxito en una entrevista", donde instó a los jóvenes a generar un "efecto halo" positivo desde los primeros segundos de contacto, subrayando la importancia de investigar previamente a la empresa y mantener la coherencia en el mensaje.

La visibilidad digital y la marca personal también ocuparon un lugar central con la intervención de Sara Marín, de "Un café con tu doctora". Durante su entrevista, Sara fue tajante al afirmar que "si no estás en redes, estás muerto", destacando que el error más común es no ser uno mismo e intentar ser perfectos, cuando la verdadera clave del éxito reside en la constancia y la pasión.

La jornada integró además el bienestar físico y mental como pilares de la vida laboral. Andrés Muñoz relató su trayectoria en el sector fitness, recordando que el éxito reside en la actitud y el esfuerzo. "El éxito está dentro de vosotros; no hace falta que nadie cree en vosotros, solo tenéis que creer vosotros", sentenció Muñoz al animar a los asistentes a aprovechar las redes sociales para sus objetivos personales y profesionales.

Por último, el actor y presentador Javier Martín abordó con sensibilidad la bipolaridad y la importancia de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Martín realizó un llamado a las empresas para contratar sin estigmas a personas con discapacidad y enfermedades mentales, finalizando su intervención cantando un emotivo "Gracias a la vida".

Un compromiso compartido

La jornada contó también con la voz de las instituciones académicas. Alicia Baños (UMU) y Antonio Guerrero (UPCT) coincidieron en la responsabilidad de acercar la realidad empresarial a los estudiantes con iniciativas que tengan un impacto real en el empleo. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alguazas, José Gabriel García destacó la importancia de que las entidades formativas ayuden a entender el funcionamiento real del mercado laboral.

Esta iniciativa ha contado con el respaldo de importantes actores públicos y privados. El evento ha estado patrocinado por el Ayuntamiento de Murcia, a través de su Plan de Empleo y Promoción Económica, y por grandes compañías como PreZero, Consum e Inversus. A ellos se une una sólida red de colaboración que incluye al Ayuntamiento de Molina de Segura, Ayuntamiento de Alguazas, Ayuntamiento de San Javier, la asociación Dirección Humana, Estrella de Levante, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), consolidando el foro como un nexo clave entre la formación superior y la realidad empresarial.