Fini adquiere la empresa alemana de dulces y confitería Tri D’Aix

The Fini Company, la empresa dedicada a la elaboración de golosinas con sede en Molina de Segura, ha adquirido Tri D’Aix, una empresa alemana consolidada, con un sólido y reconocido historial en el sector de la confitería y los dulces.

La operación llega tras más de 30 años de colaboración estrecha entre ambas compañías, un recorrido que, según afirman desde The Fini Company, les ha permitido conocerse, crecer juntos y, de forma natural, decidir unir sus caminos para que Tri D’Aix pase a formar parte del grupo.

Tri D’Aix GmbH es una empresa familiar alemana de confitería fundada en 1991 con sede en Alsdorf, en el triángulo fronterizo entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos. La compañía, que emplea a alrededor de 40 profesionales, desarrolla, importa y distribuye una de las gamas más amplias de productos de confitería del mercado y exporta a alrededor de 20 países europeos.

Esta incorporación, aseguran, «se realiza desde el respeto absoluto a la trayectoria de más de 30 años de Tri D’Aix y con el firme compromiso de mantener la continuidad de sus operaciones, su forma de trabajar y las relaciones construidas a lo largo de los años». En este sentido, «Tri D’Aix ha construido un negocio estable y de confianza en el mercado alemán, apoyado en relaciones sólidas y de larga duración con sus clientes, proveedores y socios. Su modelo de negocio y su forma de trabajar han demostrado ser consistentes y sostenibles".

Por su parte, The Fini Company pretende aportar décadas de experiencia, una sólida presencia internacional y una amplia y robusta estructura industrial y comercial que opera en más de 100 países. El objetivo del Grupo, mantienen, es acompañar a Tri D’Aix en la ampliación de su alcance comercial, reforzar su liderazgo en su mercado principal y explorar nuevas oportunidades de crecimiento en mercados internacionales donde la compañía ya está presente.

En el plano organizativo y operativo, Tri D’Aix continuará funcionando con total normalidad, manteniendo su equipo directivo, su estructura organizativa y su actividad diaria, y colaborando con clientes y socios como hasta ahora. Con esta operación, Tri D’Aix inicia una nueva etapa de crecimiento a largo plazo, respaldada por la estabilidad de su negocio actual y por los recursos, la escala y la visión estratégica de The Fini Company.

Sobre Fini

Fini Golosinas es la marca española líder en la venta de regaliz, marshmallow y caramelos de goma, con distribución en todos los canales y con más de 1.000.000 puntos de venta. Con presencia en más de 100 países y, coincidiendo con su 50 aniversario de su creación en España y sus 20 años de presencia en Brasil, en 2021 nace The Fini Company. La compañía global reúne a las marcas Fini, que lidera el segmento de caramelos y dulces en ambos países, y Dr.Good, la primera línea completa de suplementos vitamínicos para niños y adultos que actualmente se comercializa en Brasil.