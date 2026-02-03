Un impulso a la internacionalización del calzado de la Región

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ultima la hoja de ruta de este año para impulsar la internacionalización del calzado regional y potenciar la marca en cumplimiento de la Estrategia Regional del Calzado y la Moda.

Este plan sectorial está orientado a reforzar la competitividad a medio plazo, a través de la sostenibilidad, con el foco puesto en el aprovechamiento de subproductos; innovación y diseño, incorporando nuevos materiales y procesos; e internacionalización, para ampliar cuota exportadora y abrir nuevos destinos comerciales.

En 2025, la Consejería de Empresa y Calzia desarrollaron conjuntamente cinco acciones comerciales, cuatro en Italia, vinculadas a ferias de referencia mundial y encuentros clave del sector, con una participación media de diez empresas en cada una de ellas, además de la tradicional misión comercial inversa asociada al Youte Festival de Caravaca de la Cruz, evento organizado por Calzia y centrado en calzado y moda con sello de artesanía y sostenibilidad. Asimismo, el calzado regional reforzó su proyección de marca con su participación en la exposición ‘Balenciaga. Shoes from Spain Tribute’, celebrada en Milán.

El director del Info, Joaquín Gómez, mantuvo hoy una reunión con Calzia, asociación regional del calzado, para revisar el avance de la Estrategia Regional del Calzado y la Moda y coordinar el plan de acciones de promoción exterior previsto para 2026.

«Estamos hablando de un sector que combina tradición y vanguardia, por lo que cuando el calzado de la Región sale al mundo, no exporta solo producto, exporta identidad, diseño y credibilidad industrial», señaló el director del Info, quien añadió que «nuestra prioridad es que la estrategia tenga resultados medibles que se traduzcan en más mercados, más valor añadido y más músculo competitivo para nuestras pymes, especialmente en un escenario internacional que se está reordenando a gran velocidad».

En el plano exportador, el sector mantiene tracción, como demuestra que en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025 las empresas regionales exportaron por un valor que superó los 88 millones de euros.

En cuanto a los países que son principales compradores del calzado regional, destaca Francia, con cifras que superan los 25 millones de euros; Italia, con cuantías cercanas a los 20 millones de euros; Alemania, donde las ventas sobrepasan los ocho millones de euros y Reino Unido, donde las exportaciones están por encima de los siete millones de euros.

De cara a 2026 se incorporan importantes novedades en busca de socios, clientes y oportunidades de fabricación y aprovisionamiento con visión de largo plazo. Se trata de explorar las posibilidades de la capacidad productiva de la industria regional en el sector de las marcas blancas, lo que implicaría participar en ferias especializadas en el mercado europeo.

«Esta nueva iniciativa refleja un enfoque estratégico y de largo plazo para reforzar la internacionalización del sector del calzado regional. Explorar la capacidad productiva de la Región en el ámbito de las marcas blancas permite aprovechar la experiencia, la flexibilidad y la calidad del tejido industrial existente, dando respuesta a una demanda creciente de fabricación cercana y fiable en el mercado europeo», explicó Gómez.