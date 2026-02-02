La ocupación de campings, apartamentos y casas rurales alcanza un nuevo máximo en 2025 impulsadas por los turistas extranjeros

Las pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues, alcanzaron los 146,3 millones en el año 2025, con un aumento del 3% respecto a 2024, marcando así un nuevo máximo histórico, según la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El mayor impulso provino de los turistas extranjeros, que aumentaron un 4,2% las noches en estos establecimientos, mientras que el avance en el caso de los residentes fue del 1,3%.

El crecimiento del uso de estos establecimientos se enmarca en un año en el que se registró un nuevo récord de llegadas de turistas internacionales, con alrededor de 97 millones de visitantes, y en el que los hoteles españoles registraron su máximo histórico de pernoctaciones (366,7 millones, un 1% más que el año anterior, según el INE) y de precios (166 euros, un 4,8% más, según Cushman & Wakefield). La mitad de las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros se realizaron en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1% restante en albergues.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9% en el año 2025, debido al impulso de los turistas no residentes, que realizaron 53,9 millones de estancias, el 70% del total. Así, el crecimiento de las pernoctaciones de extranjeros avanzó el doble (6,8%) que las de los residentes (3,6%), con Reino Unido como el primer mercado emisor, con el 30,4% del total de noches (16,4 millones), un 1,6% más que en el año anterior, seguido muy lejos de Alemania (5,9 millones).

Canarias fue el destino preferido de los turistas que durmieron en apartamentos turísticos, con más de 28,6 millones de pernoctaciones, un 10,9% más que en 2024, repartidas entre las provincias de Las Palmas (19 millones) y Tenerife (9,7 millones).

Catalunya, destino de camping

En el caso de las pernoctaciones en campings el avance fue del 1,4% respecto al año anterior, con casi 50 millones de estancias. En este caso, los turistas españoles fueron mayoría, con 26,8 millones de pernoctaciones, el 54% del total, mientras las 22,9 millones restantes fueron de turistas procedentes de otros países. Cataluña fue el destino preferido para estos turistas, con 21,1 millones de noches en campings, un 4,5% más que en 2024, con la Costa Brava (9,3 millones), la Costa Daurada (6,1 millones) y el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordá (2,1 millones) como principales atractivos. Y Alemania fue el principal mercado emisor, con el 24,3% del total de pernoctaciones (5,5 millones), un 3,6% más, seguido de Países Bajos (5,1 millones) y Francia (4,2 millones).

Por otra parte, la permanencia en casas rurales aumentó un 1,2% en 2025, hasta los 12,8 millones. En este caso, el perfil del turista es principalmente español (8,8 millones de pernoctaciones, frente a 3,9 millones de extranjeros) y tiene a Castilla y León como destino preferido (1,8 millones de estancias), seguida por Baleares (1,68 millones), Andalucía (1,62 millones), Cataluña (1,34 millones) y Castilla-La Mancha (1,07 millones).

Las pernoctaciones en albergues descendieron un 9,6% en 2025. Las de residentes bajaron un 10,1% y las de no residentes un 9,1%. Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 1,1 millones de pernoctaciones.