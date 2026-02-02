Elon Musk fusiona la aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI

El magnate multimillonario Elon Musk anunció este lunes que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de inteligencia artificial (IA) xAI.

"SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión", apuntó Musk en un comunicado.

El empresario aseguró en la nota que la demanda mundial de electricidad para IA no puede satisfacerse "con soluciones terrestres" sin dañar a las comunidades y al medio ambiente, por lo que "la IA espacial es la "única forma de escalar" a largo plazo.

Según Musk, lanzar un millón de toneladas de satélites al año añadiría 100 gigavatios de capacidad de cómputo de IA anualmente, sin necesidad de operaciones ni mantenimiento continuos.

Por ello, pronosticó que, dentro de dos o tres años, la forma más económica de generar computación de IA será en el espacio.

"Esta rentabilidad permitirá a las empresas innovadoras avanzar en el entrenamiento de sus modelos de IA y el procesamiento de datos a velocidades y escalas sin precedentes", subrayó.

Y habló de una nueva constelación de satélites que se basará en el diseño de sostenibilidad espacial y en estrategias operativas "bien establecidas" como su destrucción al final de su vida útil.

Musk destacó que, aunque el lanzamiento de satélites de IA desde la Tierra es su objetivo a corto plazo, las capacidades de su sistema de cohetes Starship también permitirá operaciones en otros lugares como la Luna.

"Una vez allí, será posible establecer una presencia permanente para actividades científicas y de fabricación", apuntó al respecto Musk, que incidió en que las fábricas lunares pueden aprovechar los recursos de la Luna para fabricar satélites y desplegarlos en el espacio.

Según Bloomberg, se espera que la compañía fusionada empiece a cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial con un valor de aproximadamente 1,25 billones de dólares.

xAI, fusionada en 2025 con la red social X, se enfrenta actualmente a una serie de investigaciones en Europa, India y el estado de California por el uso de su IA Grok para generar contenido sexualmente explícito, incluidas imágenes que podrían involucrar menores.

Por su parte, SpaceX, fundada en 2002 por Musk, se convirtió en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9.000 satélites en órbita, según CNBC.