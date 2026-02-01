Terra Natura Murcia refuerza el bienestar animal a través de programas de enriquecimiento ambiental

Terra Natura Murcia desarrolla de manera continuada programas de enriquecimiento ambiental con el objetivo de mejorar el bienestar físico y mental de los animales que habitan en sus instalaciones. Estas actuaciones forman parte del trabajo habitual del equipo técnico del parque y se aplican a todas las especies, independientemente de su tamaño o hábitat.

El enriquecimiento ambiental hace referencia al conjunto de estímulos diseñados para favorecer que los animales expresen comportamientos naturales propios de su especie. A través de ellos, se promueve la exploración, la actividad física, la curiosidad y la interacción con el entorno, reduciendo la monotonía y contribuyendo a un mayor equilibrio conductual.

Para ello, el parque cuenta con una serie de propuestas que incluyen el uso de olores, objetos y diferentes tipos de interacciones, planificadas mediante un cronograma específico y adaptadas a cada instalación. Estas acciones se renuevan y ajustan de forma periódica, teniendo en cuenta las características de cada especie y las recomendaciones técnicas en materia de bienestar animal.

Además del trabajo interno, Terra Natura Murcia traslada este mensaje a los visitantes a través de sus charlas educativas, en las que se explica la importancia de estas acciones dentro del cuidado animal.

El director del parque. Gustavo Martínez, ha destacado estas actividades como un ejemplo del “compromiso de Terra Natura Murcia con el bienestar animal y con una gestión responsable basada en criterios técnicos, educativos y de mejora continua”.