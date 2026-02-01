La Comunidad formó en competencias digitales a casi 50.000 ciudadanos el pasado año
La Consejería de Transformación Digital, a través de la Fundación Integra, organiza cursos y talleres dirigidos tanto a la ciudadanía en general como a colectivos vulnerables como los de los mayores o personas con discapacidad
La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital llevó la formación y la capacitación digital a casi 50.000 ciudadanos de toda la Región durante el pasado año.
Este departamento, a través de la Fundación Integra Digital, organizó cursos y talleres que permitieron acercar al mundo digital a un total de 20.123 personas pertenecientes a colectivos específicos como personas mayores; personas con discapacidad; jóvenes y estudiantes o profesionales de sectores estratégicos para la Región.
Además de esta formación, más específica y centrada en sectores y colectivos concretos, la Consejería cuenta con otros programas y herramientas dirigidos a la formación de la ciudadanía en general, como el programa Applicate o la plataforma Formacarm.
El primero, un aula móvil que recorre la Región organizando talleres y cursos de formación en todos los municipios, y que permitió formar a cerca de 7.500 personas, mientras que Formacarm, una plataforma de formación online con más de 130 cursos disponibles, contribuyó a la capacitación de 21.000 usuarios.
El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó estos datos durante el acto de cierre de un programa de capacitación que pone en marcha la Escuela de Negocios y Administración de Empresas (ENAE) bajo el título 'Agentes del cambio'.
Este programa, que cuenta con financiación del fondo europeo de ayuda Next Generation, ha permitido formar en competencias digitales y de transformación empresarial a cerca de 500 profesionales en la Región.
"En el Gobierno regional somos plenamente conscientes de la importancia que tienen la formación y la capacitación digital, y por eso es uno de los ejes esenciales de nuestra Agenda Digital 2022-2027. La formación y el conocimiento son las mejores herramientas para reducir la brecha digital y llevar el proceso de transformación digital a todos los ciudadanos y a todos los rincones de la Región", indicó el consejero.
"Ese compromiso y esa apuesta por la inclusión digital, además, nos fortalecen y son claves para seguir construyendo una Región de Murcia digital y multiplicar así nuestro potencial y nuestra capacidad para atraer grandes proyectos y grandes multinacionales del sector digital", resaltó Marín.
- Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- ¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión
- Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo
- Estos son los festivos de febrero en la Región de Murcia
- Las cuadrillas toman Tallante este fin de semana en la Feria ‘Cartagena Oeste en Flor’
- La CHS abre expediente sancionador al Ayuntamiento de Cartagena por la parcela de Los Mateos
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón