La Comunidad formó en competencias digitales a casi 50.000 ciudadanos el pasado año

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital llevó la formación y la capacitación digital a casi 50.000 ciudadanos de toda la Región durante el pasado año.

Este departamento, a través de la Fundación Integra Digital, organizó cursos y talleres que permitieron acercar al mundo digital a un total de 20.123 personas pertenecientes a colectivos específicos como personas mayores; personas con discapacidad; jóvenes y estudiantes o profesionales de sectores estratégicos para la Región.

Además de esta formación, más específica y centrada en sectores y colectivos concretos, la Consejería cuenta con otros programas y herramientas dirigidos a la formación de la ciudadanía en general, como el programa Applicate o la plataforma Formacarm.

El primero, un aula móvil que recorre la Región organizando talleres y cursos de formación en todos los municipios, y que permitió formar a cerca de 7.500 personas, mientras que Formacarm, una plataforma de formación online con más de 130 cursos disponibles, contribuyó a la capacitación de 21.000 usuarios.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó estos datos durante el acto de cierre de un programa de capacitación que pone en marcha la Escuela de Negocios y Administración de Empresas (ENAE) bajo el título 'Agentes del cambio'.

Este programa, que cuenta con financiación del fondo europeo de ayuda Next Generation, ha permitido formar en competencias digitales y de transformación empresarial a cerca de 500 profesionales en la Región.

"En el Gobierno regional somos plenamente conscientes de la importancia que tienen la formación y la capacitación digital, y por eso es uno de los ejes esenciales de nuestra Agenda Digital 2022-2027. La formación y el conocimiento son las mejores herramientas para reducir la brecha digital y llevar el proceso de transformación digital a todos los ciudadanos y a todos los rincones de la Región", indicó el consejero.

"Ese compromiso y esa apuesta por la inclusión digital, además, nos fortalecen y son claves para seguir construyendo una Región de Murcia digital y multiplicar así nuestro potencial y nuestra capacidad para atraer grandes proyectos y grandes multinacionales del sector digital", resaltó Marín.