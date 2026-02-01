Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comunidad formó en competencias digitales a casi 50.000 ciudadanos el pasado año

La Consejería de Transformación Digital, a través de la Fundación Integra, organiza cursos y talleres dirigidos tanto a la ciudadanía en general como a colectivos vulnerables como los de los mayores o personas con discapacidad

Un momento del acto de cierre del programa de formación digital ‘Agentes del cambio’ que organiza ENAE.

Un momento del acto de cierre del programa de formación digital 'Agentes del cambio' que organiza ENAE. / CARM

La Opinión

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital llevó la formación y la capacitación digital a casi 50.000 ciudadanos de toda la Región durante el pasado año.

Este departamento, a través de la Fundación Integra Digital, organizó cursos y talleres que permitieron acercar al mundo digital a un total de 20.123 personas pertenecientes a colectivos específicos como personas mayores; personas con discapacidad; jóvenes y estudiantes o profesionales de sectores estratégicos para la Región.

Además de esta formación, más específica y centrada en sectores y colectivos concretos, la Consejería cuenta con otros programas y herramientas dirigidos a la formación de la ciudadanía en general, como el programa Applicate o la plataforma Formacarm.

El primero, un aula móvil que recorre la Región organizando talleres y cursos de formación en todos los municipios, y que permitió formar a cerca de 7.500 personas, mientras que Formacarm, una plataforma de formación online con más de 130 cursos disponibles, contribuyó a la capacitación de 21.000 usuarios.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó estos datos durante el acto de cierre de un programa de capacitación que pone en marcha la Escuela de Negocios y Administración de Empresas (ENAE) bajo el título 'Agentes del cambio'. 

Este programa, que cuenta con financiación del fondo europeo de ayuda Next Generation, ha permitido formar en competencias digitales y de transformación empresarial a cerca de 500 profesionales en la Región.

"En el Gobierno regional somos plenamente conscientes de la importancia que tienen la formación y la capacitación digital, y por eso es uno de los ejes esenciales de nuestra Agenda Digital 2022-2027. La formación y el conocimiento son las mejores herramientas para reducir la brecha digital y llevar el proceso de transformación digital a todos los ciudadanos y a todos los rincones de la Región", indicó el consejero.

"Ese compromiso y esa apuesta por la inclusión digital, además, nos fortalecen y son claves para seguir construyendo una Región de Murcia digital y multiplicar así nuestro potencial y nuestra capacidad para atraer grandes proyectos y grandes multinacionales del sector digital", resaltó Marín.

