Los partidos aragoneses salen en tromba contra el trasvase del Ebro tras el apoyo de Alejandro Nolasco, de Vox: "No somos la garrafa de España"

Es uno de los temas candentes para la opinión pública aragonesa, que ha hecho salir por miles a la calle en decenas de movilizaciones, pero no había salido todavía en la actual campaña electoral de camino a los comicios autonómicos del próximo 8 de febrero. El trasvase del Ebro ha vuelto al primer plano del debate después de la entrevista electoral de EL PERIÓDICO al candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Alejandro Nolasco afirmó que "si sobra agua en Aragón, y evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas", lo que provocó ayer la reacción de buena parte de los partidos que concurren a estas elecciones autonómicas. Desde el PP hasta el PAR, pasando por el PSOE, Teruel Existe y CHA denunciaron las palabras del líder de la ultraderecha en Aragón, que no tuvo reparos en mostrarse partidario del trasvase del Ebro, a pesar de que es un asunto de vital importancia para el desarrollo de la comunidad autónoma en sectores que dice defender la ultraderecha, como la agricultura.

El presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, le respondió, a través de sus redes sociales, que "no, en Aragón no sobra agua". Después de la polémica que rodeó al presidente aragonés por aplaudir al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando en un acto en Murcia dijo exactamente que hay que llevar el agua "de donde sobra a donde falta", ayer Azcón recalcó la postura contraria al trasvase que en los últimos años ha mantenido el PP de Aragón. "Necesitamos cada gota para desarrollar nuestra agricultura y nuestra industria. Y necesitamos más infraestructuras para aumentar el almacenamiento y la reserva hídrica", insistió.

El episodio se lo recordó el diputado socialista portavoz de Medio Ambiente Marcel Iglesias, que publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se veía el aplauso de Azcón durante las palabras de Núñez Feijóo, y lo acompañó con una sola frase: "Si no lo impedimos, PP y Vox van a resucitar el trasvase del Ebro". La líder del PSOE y candidata electoral, Pilar Alegría, retuiteó sus palabras.

En la entrevista electoral de EL PERIÓDICO, ante la pregunta sobre su defensa del trasvase del Ebro, Nolasco respondió que "la postura de Vox es la conexión hidrográfica de todas las cuencas, porque estamos tirando el agua con tratados como el que tenemos con Portugal. Si se hacen las obras hidráulicas necesarias, los Monegros podrían ser una huerta". "Es muy triste ver como un agricultor ve correr el agua sin poder usarla, por eso hay que hacer estas obras y, si sobra, que evidentemente sobra por el tipo de caudal, se puede dar a nuestras regiones vecinas. Porque esto no son unos reinos de taifas medievales. Y asegurando el caudal ecológico del Ebro, porque también habría agua para eso", expresó.

Uno de los más vehementes en la respuesta a estas palabras fue el candidato del PAR a las elecciones autonómicas, Alberto Izquierdo. El también presidente del PAR denunció que "siempre que viene un partido nacional, su delegación aquí obedece y revive y agita el fantasma del trasvase, una amenaza contra la que los aragoneses llevamos luchando décadas".

Con un fotomontaje generado por Inteligencia Artificial en el que se muestra a Nolasco y Abascal sacando agua del Ebro con pozales, Izquierdo recalcó que "en Aragón no sobra agua". "Que les pregunten a nuestros agricultores y ganaderos. De hecho, falta agua en muchas partes de nuestra comunidad", incidió. Y volvió a recordar que desde el PAR "siempre defenderemos ‘Trasvase No’, porque lo primero son los aragoneses, y condenamos cualquier intento de Madrid de llevarse ni una sola gota de nuestra escasa agua perjudicando gravemente nuestros intereses y el futuro de nuestra tierra".

Es un asunto que puede ser crucial a la hora de sellar un acuerdo de gobernabilidad entre varios partidos. Y cabe recordar que el PP de Azcón puede depender, de nuevo, de los votos de Vox o del PAR, para gobernar en Aragón.

También mostraron su rechazo a las palabras de Nolasco desde la coalición Aragón-Teruel Existe. A través de sus redes sociales insistieron en que "en Aragón no sobra agua". "Aragón debe ser firme frente al interés electoralista de algunos, mandados desde Madrid por el rédito electoral de otras regiones", explicaron. "El Estatuto habla de una reserva estratégica para Aragón, que se respete. Lo que hay que hacer es crear desarrollo aquí", recordó el partido de Tomás Guitarte.

Desde Chunta Aragonesista replicaron al líder de Vox que "no somos la garrafa de España". A través de sus redes sociales han expresado que "si nosotros queremos ir 'A favor de Aragón', lo de Alejandro Nolasco es literalmente ir en contra de Aragón". "No nos sobra agua. Y quien diga lo contrario, o miente, o no conoce nuestro país", le reprocharon

Está por ver si esta respuesta agranda las distancias entre partidos en esta campaña electoral, o si se queda en una anécdota que se olvida cuando haya que contar votos.