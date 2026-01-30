Pascual nombra como nuevo consejero delegado a César Vargas, hasta ahora jefe del área de Negocio

El hasta ahora director de Negocios del grupo lácteo Pascual, César Vargas, asumirá la dirección general de la compañía, en un momento en el que la empresa, de carácter familiar, ha decidido reorganizar su estructura para "responder con contundencia a un mercado global radicalmente más exigente", ha anunciado en un comunicado. Estos cambios estratégicos, asegura la empresa, buscan reforzar la organización y transformar el modelo de negocio "para liderar el futuro de la alimentación", según ha informado este viernes a sus más de 2.100 empleados.

"La gran novedad de Pascual es el paso de una gestión centralizada a un modelo de gestión descentralizada. A partir de ahora, la compañía operará como un ecosistema donde cada unidad de negocio funciona como una empresa autónoma con dirección propia, bajo una gobernanza común", ha explicado la compañía, con sede social en Aranda de Duero (Burgos). El responsable de llevar las riendas de este giro será César Vargas, que ha destacado, en su presentación, su voluntad de "convertir a la firma en una compañía más ágil, más digital, más sostenible y patrimonialmente más valiosa, y hacerla con el mejor equipo de profesionales".

Así, una de las nuevas unidades será la de los lácteos, que integrará las funciones industrial y comercial para maximizar márgenes y valor de marca. Una segunda área pasará a llamarse de hidratación, y su propósito será "trascender el agua mineral hacia la hidratación saludable, buscando crecimiento mediante eficiencia, alianzas y adquisiciones". La tercera tendrá como eje al café (que se distribuye eminentemente en el canal de la hostelería y la restauración) y buscará consolidar su "liderazgo nacional y expansión mediante integraciones selectivas y excelencia operativa".

Las otras dos unidades de negocio serán la de Internacional, con la que la empresa aspira a escalar en mercados de alto potencial de la mano de socios locales especializados, y la Distribución, cuya misión será el refuerzo del servicio al hostelero mediante alianzas que amplíen el portafolio y la capacidad de ejecución.

Más operativos

El nuevo modelo distingue claramente entre la ejecución operativa y la visión a largo plazo. Tomás Pascual, como presidente, velará por la gobernanza, la supervisión estratégica y la alineación del mandato de la propiedad con la gestión. Por su parte, el nuevo CEO, liderará la agilidad operativa, permitiendo que cada negocio innove, negocie y ajuste su portafolio con autonomía y rapidez.

"Pascual inicia hoy su etapa más ambiciosa. Inspirándonos en el legado de mi padre, que siempre fue un inconformista y un visionario, activamos este modelo de ecosistema descentralizado para recuperar la agilidad y la valentía de nuestro origen", ha subrayado el presidente.