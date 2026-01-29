El euríbor rompe su racha alcista de finales de 2025 y da un respiro a las hipotecas en enero

El euríbor ha iniciado 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable. El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se sitúa, a falta de tan solo un dato diario para cerrar enero, en el 2,246%. Esto que supone una caída de 0,021 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Aunque este movimiento no implica un cambio de tendencia de fondo, sí confirma que el euríbor se encuentra en una fase de estabilidad, con variaciones moderadas y alejadas de los vaivenes que marcaron el mercado hace tres y cuatro años. “Después de un 2025 en el que el euríbor se mantuvo, con ciertos altibajos, dentro de una horquilla muy estrecha, el inicio de 2026 refuerza la idea de que estamos en una nueva fase de normalización, con cambios suaves y previsibles en sus valores”, analiza Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

La decisión del BCE, clave en la evolución del euríbor

Este comportamiento responde, en gran medida, a las expectativas del mercado sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. Con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor. La próxima reunión del BCE, prevista para el jueves 5 de febrero, será clave para confirmar esta hoja de ruta.

“Lo que no se prevé casi en ningún caso es una subida de tipos, ya que no existen motivos de peso para ello: la inflación se mantiene relativamente estable y el resto de los indicadores macroeconómicos no han experimentado cambios significativos en los últimos meses”, matiza Martínez.

Rebajas moderadas en las revisiones anuales

La principal consecuencia práctica de la caída interanual del euríbor se nota en las hipotecas variables con revisión anual, que concentran ahora los descensos de cuota más visibles. Aunque el ajuste es limitado, el menor nivel del índice permite reducir las mensualidades entre 30 y 50 euros, dependiendo del capital pendiente y de las condiciones del préstamo.

De esta manera, una hipoteca variable de 200.000 euros, a 30 años y con un diferencial del 0,60%, reduce su cuota mensual de 856,75 euros a 827,51 euros tras la revisión anual, lo que supone un ahorro de 29,24 euros al mes o 350,89 euros al año. En una hipoteca de 350.000 euros, la rebaja alcanza los 51,17 euros mensuales, superando los 600 euros anuales.

Pese a ello, el alivio es limitado si se compara con otros momentos del ciclo. “Estamos ante un euríbor mucho menos volátil y mucho más predecible, lo que aporta tranquilidad a las familias, pero también limita el margen de ahorro. Ya no hablamos de rebajas de 100 euros o más cada mes, sino de ajustes más moderados”, apunta la portavoz del comparador hipotecario.

Las hipotecas con revisión semestral siguen bajo presión

El escenario cambia para quienes revisan su hipoteca cada seis meses. En este caso, el descenso de enero no compensa las subidas acumuladas durante la segunda mitad de 2025. En julio del año pasado, el euríbor se situaba en el 2,079%, casi 0,17 puntos por debajo del nivel actual.

Esto implica que muchas revisiones semestrales se saldan con ligeros aumentos de cuota. En una hipoteca de 200.000 euros, la mensualidad pasa de 808,98 euros a 828,73 euros, cerca de 20 euros más al mes. En el caso de un préstamo de 350.000 euros, el incremento se aproxima a los 35 euros mensuales.

“Las revisiones semestrales se encuentran en una situación muy distinta a las anuales. En muchos casos, el efecto de las subidas registradas en la segunda mitad de 2025 sigue pesando más que la leve corrección que hemos visto ahora en enero”, explica la directora de Comunicación de iAhorro.

Un 2026 marcado por la estabilidad

Mirando al resto del año, el consenso apunta a un euríbor con pocos cambios relevantes. Mientras el BCE mantenga una estrategia prudente y la inflación no dé sorpresas, desde iAhorro prevén el índice debería moverse en una horquilla entre el 2% y el 2,3%, con descensos graduales, pero volver a niveles muy inferiores.

Este entorno seguirá condicionando el mercado hipotecario: las hipotecas mixtas continúan siendo atractivas por su equilibrio entre seguridad y precio, las variables siguen perdiendo interés hasta que el euríbor baje más y las fijas ganan adeptos por ser la gran opción entre quienes buscan certidumbre a largo plazo.

“No esperamos grandes movimientos ni en el euríbor ni en las ofertas hipotecarias. La clave este 2026 será elegir bien el tipo de hipoteca en función del perfil y del horizonte temporal de cada cliente”, concluye Laura Martínez.