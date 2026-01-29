CRC abre su tercera oficina en Cartagena

Caja Rural Central (CRC) continúa avanzando en su modelo de banca cercana con la apertura de una nueva oficina en Cartagena, la tercera con la que la entidad cuenta ya en la ciudad y que pasa a convertirse en su oficina central en el municipio.

Esta apertura responde a la voluntad de seguir creciendo allí donde ya existe una relación sólida con socios y clientes, reforzando la atención de proximidad y el acompañamiento personalizado en una de las ciudades con mayor dinamismo económico y social de la Región de Murcia.

Con este nuevo centro, CRC suma tres oficinas en Cartagena: la nueva sede central en Paseo Alfonso XIII, la oficina de Calle Real, 40 (Cartagena Ur.1) y la oficina de Santa Ana, en la carretera Cartagena–Murcia, km 431.

Un nuevo estándar de atención: experiencia de cliente, eficiencia y cercanía

La nueva oficina nace con un objetivo claro: mejorar la experiencia del cliente. No se trata solo de ampliar la red comercial, sino de facilitar una atención más accesible, ágil y humana, apoyada en herramientas digitales que permiten ganar en eficiencia sin perder el trato personal.

CRC apuesta por un modelo de banca en el que el cliente es atendido por profesionales que conocen el entorno, su realidad y sus necesidades, ofreciendo soluciones financieras adaptadas tanto a familias como a autónomos, comercios y empresas.

Este nuevo espacio ha sido concebido para favorecer una relación más directa y cercana con el cliente, con zonas abiertas y un diseño que facilita el diálogo, la confianza y el asesoramiento personalizado, combinando cercanía humana y tecnología al servicio de las personas.

Tres oficinas para estar más cerca de los cartageneros

La apertura de esta nueva oficina supone un paso natural en la consolidación de CRC en Cartagena. La entidad refuerza así su presencia en la ciudad portuaria con tres centros operativos, mejorando la cobertura y el servicio a una base creciente de socios y clientes que demandan cercanía, confianza y asesoramiento especializado.

En un contexto en el que el sector financiero ha reducido de forma notable su red de oficinas en la Región de Murcia en la última década, CRC mantiene su apuesta por la presencialidad, la atención personalizada y la cercanía territorial como elementos diferenciales de su modelo cooperativo.

Como entidad cooperativa, CRC mantiene además su compromiso con el desarrollo económico local, reinvirtiendo gran parte de los recursos generados en el territorio y contribuyendo activamente al impulso del tejido productivo cartagenero.

Un equipo al servicio del cliente

La nueva oficina está ubicada en Paseo Alfonso XIII, esquina Calle Ángel Bruna, 14, y cuenta con un equipo humano liderado por María Ángeles Bastida, como directora de la oficina, junto a Rubén José Mortes, Darío Robles y Ana María Bernal.

Además, la red de oficinas de CRC en Cartagena se completa con la oficina de Calle Real, 40 (Cartagena Ur.1), dirigida por José Antonio García García, y la oficina de Santa Ana, en la carretera Cartagena–Murcia, km 431, bajo la coordinación del director de zona, Francisco Fernández Martínez.

“La apertura de esta tercera oficina en Cartagena responde a la necesidad de seguir acompañando de cerca a nuestros socios y clientes. Queremos ofrecerles una mejore experiencia, con una atención aún más personalizada y apoyada en la tecnología para ser más ágiles y eficientes. Nuestro objetivo es estar presentes en su día a día, conocer sus proyectos y ser un apoyo real para su crecimiento personal y profesional”, destaca María Ángeles Bastida, directora de la oficina y coordinadora e impulsora del proyecto.