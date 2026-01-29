CaixaBank y Hefame fortalecen su alianza para impulsar soluciones financieras y mejorar el servicio al sector farmacéutico

CaixaBank refuerza su apoyo al sector farmacéutico con la firma de un convenio de colaboración con Hefame para facilitar el acceso a financiación especializada a las oficinas de farmacia de su red de socios.

El acuerdo, suscrito en Murcia, establece un marco de colaboración entre CaixaBank y la cooperativa farmacéutica Hefame con el objetivo de impulsar el desarrollo y la continuidad del negocio farmacéutico, facilitando el acceso a recursos financieros en condiciones competitivas para la adquisición, modernización y crecimiento de las farmacias.

El convenio ha sido firmado por la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García Saz, y por el presidente del Consejo Rector de Hefame, Enrique Ayuso Hernández. A través de esta alianza, ambas entidades ponen en valor su compromiso con un sector estratégico para la sociedad, como es el farmacéutico, clave para la atención sanitaria y el bienestar de la ciudadanía.

Además, el acto de la firma ha contado con la presencia del director Comercial de Negocios y máximo responsable del vertical Pharma en CaixaBank, de Antonio Ramón Rodríguez.

En virtud del acuerdo, CaixaBank pone a disposición de los socios y clientes de Hefame una oferta específica de financiación que incluye, entre otras soluciones, préstamos para la adquisición de farmacias en condiciones ventajosas, con plazos de hasta 20 años y financiación de hasta el 75% del importe de la operación, porcentaje que puede ampliarse hasta el 90% del valor de la compraventa gracias al afianzamiento solidario de Hefame en determinados supuestos.

Asimismo, el convenio contempla préstamos personales para reformas, modernización, expansión y puesta en marcha, con financiación de hasta el 100% del importe solicitado y tipos de interés fijos, cuyo coste financiero podrá ser asumido total o parcialmente por Hefame en función del grado de vinculación del asociado.

La colaboración también prevé la difusión conjunta del acuerdo entre los socios de Hefame y la red comercial de CaixaBank, así como el desarrollo de acciones informativas y divulgativas que acerquen estas soluciones financieras al colectivo farmacéutico. En todos los casos, la concesión de las operaciones estará sujeta a los criterios habituales de análisis y gestión de riesgos de CaixaBank.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia ha manifestado que “este convenio con Hefame refuerza el compromiso de CaixaBank con un sector tan esencial como el farmacéutico, que desempeña un papel clave en la salud y el bienestar de la sociedad, y a través de esta alianza queremos acompañar a los farmacéuticos en momentos decisivos de su actividad profesional, facilitándoles soluciones financieras especializadas y adaptadas a la realidad de su negocio”.

Por su parte, el presidente del Consejo Rector de Hefame ha señalado que “los socios de Hefame han demostrado a lo largo de los años una confianza sólida en su cooperativa, y nuestro compromiso es seguir respondiendo a esa confianza con soluciones que aporten valor real a la farmacia”.

“Este acuerdo con CaixaBank refuerza nuestra vocación de acompañamiento y ofrece a nuestros socios la tranquilidad de contar con una entidad financiera de primer nivel para afrontar sus necesidades de financiación con las máximas garantías”, ha añadido Ayuso.

Con este convenio, CaixaBank reafirma su papel como entidad financiera de referencia para los profesionales y las empresas, poniendo a disposición del sector farmacéutico su amplia red de oficinas, su experiencia en financiación especializada y equipos expertos en el ámbito healthcare y pharma. Por su parte, Hefame refuerza su propuesta de valor a los socios, acompañándolos en momentos clave de su actividad empresarial y facilitando su acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

Esta alianza se enmarca en la estrategia de CaixaBank de apoyar el tejido productivo y profesional, contribuyendo al desarrollo económico y social de la Región de Murcia y del conjunto del territorio, y consolidando relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la especialización y el compromiso con sectores esenciales para la sociedad.