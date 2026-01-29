Alianza por la conservación marina en Cartagena y el Mar Menor

El Hotel Sercotel Alfonso XIII y la Asociación Hippocampus han formalizado un acuerdo de colaboración con el objetivo de contribuir a la preservación del medio marino y promover el conocimiento y la conciencia ambiental en Cartagena y el entorno del Mar Menor. Esta iniciativa se integra en la política de Responsabilidad Social Corporativa del hotel, orientada a incorporar valores de sostenibilidad y respeto por el Mediterráneo en su actividad diaria.

La firma del convenio cobra un significado especial en el año en que el Hotel Sercotel Alfonso XIII celebra su 50 aniversario, una fecha que pone en valor su trayectoria vinculada a la ciudad y su apuesta por proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad y el territorio.

A lo largo del 2026, ambas entidades impulsarán diferentes acciones conjuntas dirigidas tanto a la ciudadanía como a clientes y personal del hotel. Entre ellas se encuentran actividades educativas y divulgativas, charlas, talleres y exposiciones centradas en la biodiversidad marina, así como iniciativas de voluntariado ambiental que permitirán una participación activa en la conservación de hábitats y especies del litoral. El hotel colaborará además facilitando espacios y apoyo logístico para el desarrollo de estas propuestas.

La Asociación Hippocampus, entidad sin ánimo de lucro especializada en el estudio y protección del caballito de mar (Hippocampus guttulatus), amplía con este acuerdo su red de apoyos para acercar la investigación científica y la cultura marina a la sociedad. Por su parte, el Hotel Sercotel Alfonso XIII reafirma su voluntad de avanzar hacia un modelo turístico más consciente, en el que la actividad hotelera contribuya también al cuidado del patrimonio natural.

Con una duración inicial de un año, prorrogable por ambas partes, este acuerdo se presenta como un ejemplo de cooperación entre el sector turístico y las organizaciones medioambientales, demostrando que la implicación empresarial puede convertirse en un motor de cambio y sensibilización.

Sobre los Hoteles Sercotel Alfonso XIII y Carlos III

En el corazón de Cartagena, el Hotel Sercotel Alfonso XIII y el Hotel Sercotel Carlos III ofrecen una estancia inolvidable a sus clientes, lo que los convierte en dos de los más distinguidos de la Comarca de Cartagena.

Totalmente remodelado en 2018, el Hotel Sercotel Alfonso XIII, de cuatro estrellas, cuenta con 124 habitaciones, que aúnan modernidad y descanso óptimo, a solo 500 metros del centro histórico. Dispone de servicios exclusivos tales como habitaciones con hidromasaje, siete salones para eventos, la exclusiva coctelería-cafetería El Galeón, el completo desayuno buffet que presenta a diario, el acogedor lobby que invita al descanso…

Fruto de la colaboración del Hotel Sercotel Alfonso XIII y el restaurante Magoga, único galardonado con una Estrella Michelin en Cartagena, nace una nueva oferta gastronómica excepcional destinada a la celebración de eventos sociales y corporativos en los salones del hotel. Con una estética renovada en 2021, El Hotel Sercotel Carlos III, de tres estrellas, combina la esencia del diseño moderno y la comodidad funcional en sus más de 90 habitaciones.

Además, ambos hoteles son accesibles física y cognitivamente. Su fusión de elegancia y comodidad los posicionan como los hoteles de referencia en Cartagena para viajes de negocios, turismo familiar o la celebración de eventos especiales.