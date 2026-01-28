El Ibex 35 arranca con descensos y se aleja de sus máximos históricos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con descensos. En concreto, el selectivo caía un 0,25% en los primeros minutos de negociación, lo que le llevaba a ceder la cota psicológica de los 17.800 puntos y a situarse en torno a los 17.759 enteros hacia las 9.00 horas.

Con este movimiento, el índice se alejaba de los máximos históricos registrados al cierre de la víspera, cuando logró rebasar los 17.800 puntos.

En paralelo, el oro al contado —considerado uno de los refugios por excelencia— superaba por primera vez el nivel de los 5.200 dólares, a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El avance del metal precioso se producía en un contexto marcado por la debilidad del dólar y la incertidumbre ligada a las cambiantes políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el ámbito internacional, las autoridades venezolanas habrían recibido al menos 200 millones de dólares (unos 167 millones de euros) adicionales por la venta de hidrocarburos, que se ofrecerán en el mercado cambiario nacional.

Además, un juzgado del distrito de Massachusetts ha concedido la medida cautelar solicitada por el megaproyecto de eólica marina Vineyard Wind 1, participado por Iberdrola —a través de su filial estadounidense Avangrid— y por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La petición se produce tras la orden de suspensión remitida en diciembre por la Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés).

Ya en el parqué, las mayores subidas dentro del Ibex 35 las protagonizaban Indra (+1,1%), ArcelorMittal (+0,97%) y Repsol (+0,66%). En el lado contrario, las caídas más destacadas eran las de BBVA (-1,57%) y Puig (-1,38%).

En Europa, las principales Bolsas arrancaban con un comportamiento dispar: Londres avanzaba un 0,07%, mientras que París retrocedía un 0,7% y Milán un 0,1%. Fráncfort, por su parte, abría prácticamente plana.

En las materias primas, el barril de Brent —referencia en Europa— bajaba un 0,03%, hasta los 66,57 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, repuntaba un 0,22%, hasta los 62,53 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1994 dólares, mientras que la rentabilidad del bono español a diez años descendía al 3,206%.