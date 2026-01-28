El Gobierno plantea una reducción fiscal progresiva para las empresas que contraten por encima del salario mínimo

El Ministerio de Hacienda ya ha diseñado el incentivo fiscal con el que el Gobierno pretende atraer a la CEOE al acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, que quiere fijar en 1.221 euros al mes por catorce pagas, un 3,1% más que la cuantía vigente en 2025.

Según la propuesta de Hacienda a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio de María Jesús Montero plantea una reducción fiscal progresiva, que podría llegar a compensar hasta el 100% de la subida del SMI, de la que podrían beneficiarse aquellas empresas que contraten trabajadores con sueldos superiores al SMI, siempre que incrementen la plantilla.

Se trataría, en concreto, de una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que podrían aplicarse las empresas si la plantilla media total al final del periodo impositivo, con contratos con sueldos superiores al SMI, se ha incrementado respecto a la que tenían al inicio de dicho periodo impositivo.

Para aplicarse esta reducción, el aumento de la plantilla deberá ser de al menos un trabajador a tiempo completo durante un año en empresas con menos de 100 trabajadores, y de un mínimo de dos trabajadores o de al menos un 1% de la plantilla en aquellas empresas que tengan al menos un centenar de trabajadores.

El importe de la reducción será creciente, dependiendo de cuánto se haya incrementado la plantilla. Así, será más baja si el aumento de personal es inferior al 5% y del 100% si la plantilla ha subido igual o más de un 15%. Estos aumentos de personal deberán mantenerse durante los dos años posteriores.