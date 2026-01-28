Energía
El Gobierno aprobará un anteproyecto de ley para regular el hidrógeno verde en España
La normativa, anunciada por la vicepresidenta Sara Aagesen, incluirá un sistema nacional de hidrógeno y un nuevo mercado regulado
El Gobierno aprobará "en los próximos meses" un anteproyecto de ley para regular el hidrógeno verde en España, que incluirá un sistema nacional y un nuevo mercado regulado, con el que pretende "impulsar la demanda, reforzar la competitividad y habilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura". Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la inauguración del 4º Día del Hidrógeno de Enagás, evento anual en el que la compañía expone sus avances sobre este vector energético.
Aagesen ha explicado que esta normativa, que traspone el paquete europeo de hidrógeno, impulsará "un marco para ofrecer más visibilidad y más estabilidad, a medio y a largo plazo, al objeto de favorecer todas las inversiones y adaptar de forma progresiva los distintos mercados para la incorporación de estas nuevas moléculas verdes". Y ha añadido que hasta la fecha este vector energético ha recibido más de 3.000 millones de euros en ayudas a través de diversos proyectos, como los valles del hidrógeno o la cadena de valor.
"Necesitamos una regulación clara y previsible, que permita acelerar el proceso de toma de decisiones de inversión y que consolide y fortalezca la demanda", ha respondido minutos después del anuncio el consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo Aizpiri, quien ha reiterado que la infraestructura de hidrógeno que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa, el H2Med, estará en funcionamiento "en las fechas previstas". Esto es, en 2032.
H2med aspira a ser el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, impulsado por Enagás junto a los TSOs de Francia (Teréga y NaTran), Portugal (REN) y Alemania (OGE). Este corredor contempla la creación de dos infraestructuras: CelZa, entre Portugal y España (Celorico da Beira-Zamora) y BarMar, entre España y Francia (Barcelona-Marsella).
