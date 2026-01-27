El Gobierno fija una indemnización de hasta 216.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que establece una indemnización de hasta 216.000 euros como máximo por fallecido en los recientes accidentes ferroviarios. El Decreto forma parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas que, en conjunto, supondrán 20 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Puente ha explicado, informa EFE, que "sabemos que los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta", afirma Puente.

Ha añadido que el Consejo de Ministros ha aprobado este real decreto con un doble objetivo, que es, en primer lugar, establecer ayudas inmediatas a las víctimas y, por otro, adelantar parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil.

En total, de las cantidades previstas por el Ejecutivo de 20 millones de euros, 10 millones forman parte de ayudas y otros 10 millones son correspondientes a anticipos.

En el caso de un fallecido, según ha detallado Puente, la cifra que recibirán sus familiares será de un máximo de hasta 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.

Un único pago y exentas de tributación

En el caso de indemnizaciones por lesiones corporales, el ministro ha explicado que las ayudas se estructuran según el baremo existente y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 en los casos de mayor gravedad.

"No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización", ha señalado. "La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional"

El ministro ha especificado que las cantidades se abonarán en un único pago y estarán exentas de tributación.

Puente ha señalado que este real decreto es un "compromiso con las 46 personas fallecidas, las 164 heridos, con sus familias y con el conjunto de la ciudadanía".

El ministro ha hecho referencia a los "graves accidentes" ocurridos la semana pasada, cuando ha apuntado que en tres días España vivió dos tragedias ferroviarias de "magnitud excepcional" -en referencia al accidente de Adamuz (Córdoba) y al de la red de Rodalies-, con 46 personas fallecidas y 164 heridas en conjunto.

Noticias relacionadas

En paralelo, Puente ha señalado que van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo de intervención pública mediante el cual el Estado pueda acordar asumir, atendiendo a diversos factores, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales en los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la responsabilidad civil.