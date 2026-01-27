Crisis ferroviaria
Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)
EP
MADRID
Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.
El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.
El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- Inquilinos de alquiler social se hacen con la propiedad de quinientas casas
- Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Belluga en Murcia
- Murcia se prepara para el zarpazo de una nueva borrasca: viento, mala mar y lluvias desde este martes
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- Tabala, la gran presa contra las inundaciones en Murcia y Alicante sale del cajón
- No tiene sentido conducir durante décadas sin volver a tener una formación cada 10 años
El mercado hipotecario se inclina por la hipoteca fija: comparar y negociar permite ahorrar hasta 50.000 euros
El Ibex 35 abre con una leve subida del 0,04% tras el histórico acuerdo comercial entre la UE e India
Hola, Cartagena. Nos encanta ser tu casa
Contenido patrocinado