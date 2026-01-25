Los vinos de la DOP Jumilla estarán presentes en Madrid Fusión

El personal del Consejo Regulador de la DOP Jumilla ha hecho sus maletas para asistir a Madrid Fusión The Wine Edition, la primera cita de un calendario de ferias, nacional e internacional, que inicia un intenso trimestre, con citas muy importantes como las ferias Barcelona Wine Week, Wine Paris, Eurovino, Foodex Tokyo, o Prowein Dusseldorf.

En esta primera cita del año, la presencia de la DOP Jumilla en Madrid impulsa una imagen de marca y posicionamiento en el canal de hostelería y alta restauración, no solo de la capital de España. Este congreso atrae a público profesional especializado, cocineros y sumilleres de todo el territorio nacional, y también a periodistas y representantes de grandes restaurantes internacionales.

Madrid Fusión The Wine Edition 2026, en la que colabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la marca ‘Alimentos de España’, celebra su 24ª edición bajo el lema ‘El cliente toma el mando’, reflejando una realidad cada vez más presente: quien se sienta a la mesa quiere saber qué hay detrás de lo que consume. De dónde viene, cómo se elabora y quién lo hace posible. «Desde Jumilla compartimos esa forma de entender el vino: origen, territorio, viñedo y personas como parte esencial de cada botella», indica Silvano García Abellán, presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida Jumilla. «El cliente de 2026 se fija tanto en el origen como en la experiencia que le ofrece el vino, a la hora de elegirlo, y en Jumilla ofreceremos el valor añadido de un territorio fascinante y su increíble paradoja; ¿Cómo una de las zonas con uno de los climas más extremos de España, puede producir vinos tan ricos, equilibrados y con intensos sabores?».

Serán tres días en los que se podrá conocer más en profundidad esta histórica región, y catar sus vinos en el stand DOP Jumilla situado en ‘La calle del vino’ - 1C16B, dentro de esta cita imprescindible de promoción de vinos, alimentos y territorios de origen de la más alta calidad y singularidad en España.