Galán (Iberdrola) redobla en Davos su defensa de la inversión masiva en redes eléctricas y renovables

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es un habitual en las reuniones anuales del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos. El máximo ejecutivo de la eléctrica española ha hecho una defensa a ultranza en todas sus intervenciones públicas en la cumbre suiza y en sus múltiples reuniones bilaterales de la necesidad de impulsar al máximo la electrificación y de continuar con inversiones masivas en redes eléctricas y en energías renovables como vía crucial para hacer realidad la transición energética.

“La electrificación es imparable”, sostuvo Galán en uno de los encuentros en Davos. Los centros de datos, los vehículos eléctricos, las bombas de calor de los hogares… dependen ya de la electricidad y la demanda mundial seguirá creciendo en las próximas décadas. “Eso exige triplicar la inversión en redes eléctricas, reforzar la generación limpia y dar seguridad regulatoria a quien invierte. Las redes eléctricas serán un vector de liderazgo y competitividad mundial”, sentenció

Una apuesta que marca la estrategia de la propia Iberdrola para los próximos años, reflejada en el nuevo plan estratégico presentado hace apenas cuatro meses. “Para hacer cosas importantes hay que tener ambiciones, visión y capacidad. Creo que estamos en el sector adecuado, en el momento adecuado y hemos demostrado a lo largo de nuestros 125 años que somos capaces de alcanzar las metas que nos proponemos”, subrayó el primer espada de Iberdrola, que celebra este año su 125 aniversario.

“Iberdrola tiene previstas para los próximos cuatro años inversiones cercanas a los 60.000 millones de euros, de los cuales más de dos terceras partes irán destinados precisamente a ese sector de las redes eléctricas. Y para acometer estas inversiones se precisan marcos estables, predecibles e incentivadores”, defendió en Davos. Una apuesta de futuro que viene anclada por la decisión estratégica adoptada por el grupo hace ya dos décadas de invertir “masivamente” en redes, renovables y almacenamiento, y que le ha permitido multiplicar por diez su tamaño en este tipo. Iberdrola es hoy la mayor eléctrica de Europa por capitalización en bolsa y la segunda del mundo, con 125.000 millones de euros de valor bursátil.

Galán ha mantenido esta semana en Davos diversas reuniones y ha participado en sesiones de debate centradas en los principales retos económicos y geopolíticos. El presidente de Iberdrola ha celebrado encuentros con el primer ministro de Catar y con el consejero delegado de Qatar Investment Authority (QIA), que es el principal accionista de Iberdrola con un 8,7% del capital. También acudió a encuentros europeos, como el de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen; ha participado en conversaciones de alto nivel con responsables de la Administración estadounidense, entre ellos el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright; y se reunió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a otros grandes ejecutivos de empresas del Ibex presentes en el Foro Económico Mundial.