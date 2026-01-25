Hefame descubre las claves de su modelo empresarial a los jóvenes empresarios de Murcia
El presidente de la cooperativa recibe a los miembros de AJE, en una visita que pone el foco en la gobernanza, el modelo empresarial, los valores y la visión estratégica que marcan la evolución de Hefame
El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, recibió esta semana en las instalaciones centrales de la cooperativa a una delegación de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE), en una visita institucional cuyo objetivo fue conocer la gobernanza, el modelo empresarial, los valores y la visión estratégica de una de las principales cooperativas de distribución farmacéutica del país. Tras la jornada se desarrolló un almuerzo en el que también participó el director general de Hefame, Javier López.
Durante la jornada, celebrada en el marco de las actividades formativas y de networking que impulsa AJE Región de Murcia, el presidente de Hefame presentó la evolución y los principales hitos de Hefame, centrándose en el modelo cooperativo, crecimiento sostenido y su apuesta estratégica por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Asimismo, expuso los datos más relevantes de la compañía, los proyectos estratégicos y sus desafíos de cara al futuro.
En el encuentro se ofreció a los empresarios una visión global de la transformación de Hefame y de su posicionamiento actual, poniendo en valor el modelo cooperativo como una fórmula empresarial sólida, sostenible y orientada al servicio al socio y con una estructura de gobierno muy definida, en la que las decisiones estratégicas se basan en la participación, el consenso y el compromiso con los socios, tal como expuso Ayuso.
En este contexto, explicó el funcionamiento del modelo de gobierno de la cooperativa y la importancia de la coordinación entre sus distintos órganos, apuntando que “el Consejo Rector representa a los socios y define, junto a la dirección general, las grandes líneas estratégicas de la cooperativa, que la estructura ejecutiva desarrolla en el día a día de la organización”. En su intervención, destacó que “el buen funcionamiento de la cooperativa depende de que ambos trabajen plenamente alineados, con un objetivo común”, y que “esa sintonía es clave para garantizar el crecimiento sostenible y la proyección de la empresa”.
El presidente explicó a los jóvenes los principales proyectos de la cooperativa para apoyar a sus socios, y abordó cuestiones clave para la competitividad empresarial, como la diversificación de servicios, la mejora continua de su eficiencia energética o la adaptación a un entorno económico y tecnológico en constante transformación.
Durante el almuerzo, celebrado tras la visita, se desarrolló un diálogo abierto entre el presidente de Hefame, el director general de la cooperativa y los asistentes, que plantearon cuestiones relacionadas con la gestión estratégica, la conciliación laboral, el liderazgo empresarial y las perspectivas de crecimiento en distintos sectores.
La iniciativa se enmarca en el compromiso de Hefame con la colaboración institucional y el apoyo al emprendimiento, como parte de su vocación de contribuir al desarrollo económico y empresarial en las regiones en las que opera.
