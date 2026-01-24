Legado Ibérico ‘renueva’ con los Premios Feroz

Legado Ibérico, la marca premium de ElPozo Alimentación y número uno en ibérico, renueva su patrocinio oficial con los Premios Feroz por tercer año consecutivo. La gala, que se celebra hoy en Pontevedra, es una de las citas más esperadas del año y reúne a las principales estrellas de la industria del cine y la televisión.

En el marco de este patrocinio, Legado Ibérico acude a los premios con una imagen renovada y un diseño actualizado, que realzan la esencia de su producto ibérico y sus valores de excelencia, y los une a la elegancia y el glamour de estos premios, organizados por la Asociación de Informadores de Cine y Series de España (AICE).

El acuerdo contempla la visibilidad de la marca en distintos soportes y activaciones con influencers invitados, así como la presencia de su producto estrella, el jamón, en la alfombra roja previa a la gala, y en la celebración posterior. Esta colaboración incluye también el patrocinio al discurso más corto, con la entrega de un jamón Legado Ibérico al ganador.

A pie de alfombra roja y en directo en los perfiles de las redes sociales de la marca, Legado Ibérico contará con el actor, humorista y ex concursante de Masterchef, David Amor, quien dará los detalles de todo lo que ocurra durante la llegada de los invitados.

La gala, que se retransmitirá en directo por La2 de TVE, RTVE Play y por el canal de los Premios Feroz de YouTube, contará con Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’, como presentadores, y con David Martos en la alfombra roja. Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026

Legado Ibérico reafirma su liderazgo en el sector del mercado de ibérico (Fuerte Circana. Panel Detallistas. Mercado Salazón + Secos + Lomo Ibéricos. Marcas. Tam OCT’25) y avanza en su objetivo de seguir creciendo en valor, diferenciación y prestigio dentro del sector.