Inversus: tres grandes razones por las que invertir en economía real

Las inversiones alternativas (sector inmobiliario, infraestructuras, parques eólicos, hidrocarburos, oro, agricultura, ‘startups’ con un alto potencial, fondos de cobertura, bienes coleccionables y objetos históricos…) vienen experimentando desde hace unos años un fuerte y continuado crecimiento que se va a traducir, según informes de algunas grandes consultoras internacionales, en que los activos gestionados en este terreno superen los 25.000 millones de euros en todo el mundo para el año 2030.

Son múltiples y muy variadas las razones de esta tendencia, que para la inmensa mayoría de los expertos en finanzas está lejos de ser pasajera, pues parece apuntalarse sobre un creciente desapego por las vías de inversión tradicionales, como los bonos, las acciones y la Bolsa, entre otras. José J. Vicente, director general de Inversus Capital, una de las firmas españolas de referencia en el ámbito de la financiación y las inversiones alternativas y de la consultoría estratégica, ofrece algunas de las principales claves que explican este fenómeno.

El director general de Inversus, José J. Vicente. / Inversus

Alta rentabilidad

«Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la primera y más relevante razón por la que muchos ahorradores apuestan por este tipo de inversiones, que se alejan de las fuentes más clásicas, es la alta rentabilidad que ofrecen en muchos casos y que se sitúa muy por encima de aquellas a las que estábamos acostumbrados», señala. Y es que en algunas líneas de inversión concretas, apunta de manera orientativa, los rendimientos pueden llegar a situarse por encima del 10% anual.

Diversificación real

La diversificación real de las inversiones es otra de las ventajas más evidentes de apostar por bienes ‘palpables’, dada la baja correlación que estas fuentes de negocio tienen con los bonos y las acciones. La redistribución del capital entre activos de distinto signo permite mitigar los riesgos inherentes a cualquier inversión, reducir la volatilidad y mejorar la resiliencia de las carteras ante cambios de signo negativo en el mercado.

«Es evidente que cualquier inversión implica un riesgo, aunque en Inversus adoptamos todas las soluciones posibles para reducirlo a la mínima expresión», indica el alto directivo de la compañía, que pone de relieve los quince años de experiencia que acumulan en este ámbito y al hecho de que los capitales desembolsados estén garantizados por un aval financiero.

Inversus cuenta en estos momentos con casi 300 agentes en toda España

«Además -añade José J. Vicente-, nosotros compartimos los mismos riesgos que nuestros clientes, pues la inmensa mayoría de las operaciones están cofinanciadas por nuestra compañía. No nos limitamos a invertir el dinero ajeno en determinados negocios. Somos nosotros quienes llevamos la iniciativa de la inversión, que acometemos con nuestros propios recursos, e invitamos a los inversores particulares a sumarse a esas operaciones y a caminar junto a nosotros».

Democratización

La pregunta que surge, inevitablemente, consiste en si es viable ofrecer rentabilidades tan elevadas y tan alejadas, en la mayor parte de las ocasiones, de las tradicionales. «Líneas de negocio con altos rendimientos han existido siempre. El problema es que solo solían estar disponibles para los mayores capitales, ya que era necesario disponer de cantidades muy importantes para acceder a esos activos, como es el caso, a modo de ejemplo, de los del mercado de los hidrocarburos», advierte. «Lo que hemos hecho en Inversus es democratizar el mundo de las inversiones, dando entrada en sectores de alta rentabilidad a muchos pequeños y medianos ahorradores. Uno de los lemas de nuestra empresa es que siempre vamos a preferir contar con cien inversores de 10.000 euros que con un inversor de un millón de euros».

El CEO de Inversus, José Manuel Fernández. / Inversus

Altas rentabilidades, diversificación, democratización… Estas serían las principales razones que justifican el auge de las inversiones alternativas y que determinadas compañías del ámbito financiero, como Inversus, hayan experimentado en los últimos años una fuerte expansión. «Con todo, estoy convencido de que lo mejor está todavía por venir», resume José J. Vicente, apuntando al enorme potencial que exhibe esta área de negocios.

Los quince años de trayectoria profesional de Inversus en la consultoría estratégica para empresas, así como en el terreno de la financiación y de las inversiones alternativas, ofrecen a esta compañía una experiencia y un conocimiento que explican que se haya convertido en una referencia internacional en este ámbito. El grupo viene experimentando desde hace unos años una fuerte expansión, que le ha llevado a contar en estos momentos con casi 300 agentes en toda España y en la mayor parte de los países de Europa, así como en Latinoamérica, África y Asia.

Su labor ha sido reconocida recientemente por varias instituciones y publicaciones especializadas en finanzas, que han galardonado a Inversus como una de las compañías europeas más fiables para invertir.

