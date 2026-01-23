La caja negra indica que el tren de Gelida solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado

Dos días después del accidente mortal de un tren de Rodalies de la R4 en Gelida ya se conocen las primeras conclusiones de la investigación. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios señala que, después de recopilar numerosa información técnica en el lugar del siniestro y consultar la caja negra, la hipótesis es que el tren llegó al lugar en un momento en el que el muro de contención de la AP-7 se estaba desplomando sobre la vía.

Esta hipótesis "resulta compatible con la posición final del tren y el muro, y con el escaso tiempo de reacción del que dispuso la tripulación del tren", señala la Comisión. En este sentido, remarcan que "los primeros datos observados en el registrador del tren indican que éste dispuso de muy poco tiempo y distancia para frenar (unos cinco segundos desde el inicio de la frenada a la colisión, recorriendo alrededor de 50 metros)"..

El mayor impacto del derrumbe del muro se lo llevó la cabina, en la que viajaba el maquinista fallecido junto al maquinista titular y otros dos en prácticas, que están graves. También quedó muy dañado el primer vagón, en el que se encuentran los otros dos heridos graves por este siniestro. Según la Comisión hay otros 36 heridos leves. Además, el impacto también provocó daños menores en la vía, incluyendo una rotura de carril por efecto de la colisión.

El informe remarca que el accidente se produjo sobre las 21:23 horas cuando el tren de la R4, que circulaba en doble composición a unos 60 km/h, colisionó con un segmento de muro de hormigón desprendido sobre la vía. "El segmento de muro consistía en un elemento prefabricado en 'L' y formaba parte de la aleta de una pérgola por la que pasa, sobre la vía, la autopista AP-7. El tren colisionó contra el segmento de muro, que en ese momento estaba inclinado aproximadamente 45 grados invadiendo el gálibo de paso, de tal manera que el segmento de muro se incrustó en la cabina del tren. El tramo es recto, pero las condiciones de visibilidad eran de noche con lluvia intensa", destaca la Comisión.

Investigación abierta

Una investigadora de la Comisión junto con un secretario inspeccionaron el lugar del accidente y la AP-7 que pasa por encima. Junto con los Mossos d’Esquadra y el personal de mantenimiento de Renfe accedieron a los datos del registrador embarcado del tren accidentado, la llamada 'caja negra', que se debe examinar en profundidad y contrastar la información con los registros del Puesto de Mando que tiene Adif.

Con los datos obtenidos, la Comisión considera que el segmento de muro se desplomó presumiblemente por efecto del empuje de agua acumulada en la parte exterior por las intensas lluvias producidas el día del accidente y semanas anteriores.

Por eso, la Comisión quiere analizar el diseño y estado del muro, los elementos de drenaje de la obra de tierra en ese punto de la AP-7, y las intervenciones e inspecciones realizadas anteriormente al siniestro. Además, deben recopilar también información meteorológica de la fecha del suceso y los días anteriores.

La investigación sigue abierta a la espera de los datos pendientes y de otras actuaciones como análisis de documentación o entrevistas.

¿Qué es la caja negra?

La caja negra del tren es un sistema instalado que almacena las comunicaciones entre el maquinista y el centro de control, la velocidad a la que ha circulado el tren (tanto máxima como media), kilómetros recorridos y la activación de los sistemas de frenado, tanto los bruscos como el resto, entro otros parámetros.

Estos datos son fundamentales para reconstruir el comportamiento del tren en caso de accidente y así determinar si se cumplieron con los parámetros de seguridad necesarios para garantizar el servicio y a los usuarios. La información se almacena con los dispositivos del propio tren y con la interacción con el sistema de sensores digitales y balizas distribuidas a lo largo de la vía.