Andamur incorpora 55 estaciones de servicio con suministro de HVO en Europa

La compañía de servicios integrales al transportista en sus rutas por Europa, Andamur, ha incorporado HVO en su red de estaciones de Alemania, España y Francia. Conscientes y comprometidos con la transición hacia un modelo de transporte más sostenible, la empresa murciana ya dispone de suministro de HVO (aceite vegetal hidrotratado) en 55 estaciones asociadas ubicadas en Alemania, España y Francia. En concreto, 40 de ellas están en Alemania, 13 en España y 2 en Francia.

“Esta novedad responde principalmente a dos cuestiones: por un lado, continuar acompañando de forma integral al transportista, facilitándole los servicios y productos que necesite en ruta y, por otra, a nuestro compromiso con el medio ambiente. El HVO permite una reducción significativa de las emisiones de CO₂ frente a los combustibles fósiles tradicionales, por lo que, con la incorporación a nuestra red de estaciones seguimos contribuyendo a un transporte más eficiente, responsable y respetuoso con el entorno”, explican desde Andamur.

Se trata de un hito importante para Andamur, que, hasta ahora, no contaba con este biocombustible de nueva generación, con el que, además, da respuesta a la creciente demanda de soluciones energéticas más limpias por parte de sus clientes: chóferes y empresas de transporte.

Según el informe “TCO y emisiones de CO₂ en España: camiones diésel y alternativos en 2025” elaborado por IRU y ASTIC, actualmente el HVO se posiciona como la mejor alternativa al diésel tradicional para el transporte pesado por carretera en nuestro país.

Asimismo, en España 6 de 13 de las estaciones que se incorporan, ofrecerán HVOne, una variante aún más sostenible, formulada con un aditivo premium, que “estará disponible exclusivamente en estaciones seleccionadas de nuestro país”, comparten. Dichas estaciones tendrán sólo esta variante.

EA119 – Alcalá de Henares, A-2 dirección Barcelona (GALP)

EA120 – Alcalá de Henares, A-2 dirección Madrid (GALP)

EA128 – Perales de Tajuña (GALP)

EA147 – Torrent, A-7 dirección Alicante (GALP)

EA148 – Torrent, A-7 dirección Castellón (GALP)

EA151 – El Puig (GALP)

Más allá de una acción puntual, desde Andamur manifiestan su intención de continuar sumando más estaciones con suministro de HVO: “Continuaremos trabajando para ampliar progresivamente la presencia tanto de HVO como de otros combustibles alternativos en nuestra red que respondan a los actuales retos medioambientales y contribuyan a impulsar un futuro más sostenible para el transporte profesional”, concluyen.