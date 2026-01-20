Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia ferroviariaIryo en MurciaCarrera de la MujerProtestas SabicFeria libro Murcia
instagramlinkedin

Accidente en Adamuz

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía, pero sin efectos en la seguridad

"Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, habríamos paralizado el servicio", afirma su secretario general, Diego Martín

Un operario observa la zona del accidente entre un tren Iryo y un Alvia, en Adamuz (Córdoba).

Un operario observa la zona del accidente entre un tren Iryo y un Alvia, en Adamuz (Córdoba). / EP

EFE

Madrid

El sindicato de maquinistas Semaf pidió que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por el confort de los viajeros y por la afección a los trenes, pero no porque existieran indicios de inseguridad, ha afirmado este martes su secretario general, Diego Martín.

En una entrevista en Onda Cero, se ha referido a la misiva que el sindicato envió en agosto de 2025 a los responsables de la infraestructura ferroviaria al detectar un aumento de las "irregularidades" y "vibraciones" en las líneas fruto de un mayor uso de las vías tras la liberalización del servicio y la entrada de nuevos operadores.

No obstante, ha puntualizado que el sindicato no considera que la vía donde el domingo por la tarde se produjo el accidente ferroviario en el que han muerto al menos 41 personas sea insegura, sino todo lo contrario, aunque sí han detectado un déficit en su mantenimiento. "Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, no habríamos intentado que los responsables establecieran limitaciones o mejoraran el mantenimiento, sino que habríamos paralizado el servicio, como hemos hecho en el pasado", ha señalado.

Sin aventurar hipótesis sobre las causas del accidente, protagonizado por un Iryo que descarriló y un Alvio que segundos después chocó con él a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, ha reclamado que los informes se elaboren con "autonomía" e "independencia".

Noticias relacionadas y más

En referencia a los maquinistas del tren siniestrado de Iryo, ha asegurado que actuaron de forma “ejemplar”, y ha explicado que cuando se detecta una irregularidad el protocolo establece que se debe accionar el frenado de emergencia y comprobar el estado del tren. "Puede ser un arrollamiento, incluso un enganchón de la catenaria, cualquier cosa. Hicieron lo que marcan los protocolos y actuaron de forma ejemplar. El problema es que nunca esperaron un desenlace como el que ocurrió". "Todo sucedió en segundos", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
  2. Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
  3. Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
  4. Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
  5. Una empresa de Cartagena fabrica las piezas y ‘engranajes’ del Ejército
  6. El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
  7. Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral
  8. La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos

Alcaraz, en el Open de Australia: dónde ver y a qué hora su segundo partido

Alcaraz, en el Open de Australia: dónde ver y a qué hora su segundo partido

El Cabezo sigue sin recinto ferial a pesar de las promesas del Ayuntamiento de Murcia, denuncia el PSOE

El Cabezo sigue sin recinto ferial a pesar de las promesas del Ayuntamiento de Murcia, denuncia el PSOE

«Har dicho el teléfono, hijo»

«Har dicho el teléfono, hijo»

World of Warships: Legends comienza el año con una importante actualización de contenido

World of Warships: Legends comienza el año con una importante actualización de contenido

La gripe sigue cayendo en la Región y se desploma hasta los 1.312 casos en la última semana

La gripe sigue cayendo en la Región y se desploma hasta los 1.312 casos en la última semana

La Reina Sofía entrega el diploma del Premio Hispania Nostra 2023 al proyecto ‘Legado Vivo’

La Reina Sofía entrega el diploma del Premio Hispania Nostra 2023 al proyecto ‘Legado Vivo’

Trece detenidos en San Javier pertenecientes a un grupo criminal que cometió 25 robos

Trece detenidos en San Javier pertenecientes a un grupo criminal que cometió 25 robos

Tres maravillas botánicas en la huerta de Ricote

Tres maravillas botánicas en la huerta de Ricote
Tracking Pixel Contents