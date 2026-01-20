AEDAS Homes arranca la construcción de su nuevo proyecto de 200 viviendas en Murcia

AEDAS Homes, promotora residencial de referencia a nivel nacional, ha comenzado la construcción de la primera fase de su nuevo gran proyecto Satia en Murcia capital. Una promoción de cerca de 200 viviendas en total repartidas en dos fases (la primera en comercialización con 99 unidades) y situada en la preciada Zona Norte de la ciudad, entre las reconocidas avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón.

“Tras el proyecto Gaudia (196 viviendas), AEDAS Homes da ahora otro paso significativo en su compromiso por el mercado residencial murciano con el inicio de las obras de Satia, un ambicioso proyecto en una de las zonas con mayor demanda de la capital. La llegada de las grúas a este enclave estratégico en el plazo previsto supone la consolidación de AEDAS Homes en la región”, asegura Luis Miguel Molla, Gerente de Promociones de AEDAS Homes, quien apunta que este proyecto atiende a una sólida demanda de un perfil muy amplio y diverso.

“Satia es perfecta para jóvenes profesionales, familias que buscan una nueva casa e inversores atraídos por el potencial de rentabilidad en una zona en plena expansión”, especifica.

Excelente relación calidad precio

Luis Miguel Molla subraya que el “notable interés” que ha despertado Satia, que ya suma decenas de reservas. “Hablamos, por tanto, de todo un éxito comercial; y de una gran respuesta del mercado, de todo tipo de comprador, que está valorando los múltiples atractivos de esta promoción y su excelente relación calidad precio”, señala el Gerente.

Satia está integrada en total por 198 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con precios iniciales desde 135.000 euros en su lanzamiento -actualmente, queda oferta disponible desde 169.000 euros- y completas zonas comunes que incluyen como espacio sobresaliente una piscina en la cubierta del edificio con solárium y vistas espectaculares a la ciudad. Además, el residencial disfrutará de una sala comunitaria en planta baja destinada a un club social con cocina equipada para celebrar eventos con amigos y familiares, coworking, zona exterior de relajación equipada o un área al aire libre para hacer ejercicio y deporte.

Satia incluirá como espacio sobresaliente una piscina en la cubierta del edificio. / AEDAS Homes

“La promoción ha sido diseñada para satisfacer las expectativas de un residente moderno y exigente. Satia emerge como una propuesta residencial vanguardista donde cada elemento, desde el planteamiento arquitectónico hasta la elección de los materiales, busca enriquecer la calidad de vida de sus futuros habitantes, adaptándose a las dinámicas de una ciudad en constante crecimiento y evolución”, señala Luis Miguel Molla, quien adelanta que la entrega de las viviendas está prevista para el segundo trimestre de 2028.

Completas zonas comunes y alta sostenibilidad

El Gerente destaca que los clientes están valorando las completas zonas comunes de Satia; y, especialmente, el carácter sostenible -calificación energética A- y saludable de las viviendas: “Por ejemplo, los inmuebles contarán con un sistema de aerotermia comunitario para la producción de agua caliente sanitaria, una solución eficiente y responsable con el medioambiente que minimiza el consumo energético y reduce el impacto ambiental; y ventilación individual que mantendrá una calidad interior del aire y un bienestar respiratorio.

Luis Miguel Molla remarca que Satia representa todo un icono de vivienda asequible en propiedad en Murcia, con más de 150 unidades de 2 dormitorios en total -más de 75 en la primera fase- a precios atractivos; y adelanta que también supondrá una inyección importante al mercado del alquiler, ya que hay una alta demanda de inversores que compran para arrendar. “Por ubicación, Satia es perfecta también para este comprador”, remarca.

Ubicación privilegiada en la Zona Norte

La ubicación se alza como otra de los grandes virtudes de Satia, que se encuentra en la Zona Norte de Murcia, en el CR5, entre las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón, concretamente en la Plaza Brigada Paracaidista con Avenida Doctor Pascual Parrilla. Se trata de un área muy bien comunicada, a sólo dos kilómetros del centro de la ciudad y a apenas 500 metros de la parada de tranvía de Juan Carlos I. Una localización con todo tipo de servicios.

“En Satia, las grúas han llegado a uno de los últimos solares disponibles en la Zona Norte, un enclave muy demandado históricamente, por lo que supone una de las últimas oportunidades de acceder a una vivienda nueva en esta demarcación”, indica Luis Miguel Molla, quien subraya que esta promoción sigue completando esta cara de la ciudad y ofrece un producto diferente.

Luis Miguel Molla apunta que el comienzo de la construcción de Satia refleja el “éxito” y el “compromiso” de AEDAS Homes con Murcia. “Después de desarrollar Gaudia, entregada ya en su primera fase y cuya segunda fase comenzará a entregarse de manera inminente, el inicio de las obras de Satia marca un nuevo capítulo en el panorama inmobiliario local y ratifica la visión de AEDAS Homes de edificar comunidades innovadoras”, concluye, al tiempo que recuerda que AEDAS Homes comercializa esta promoción en la oficina de ventas de la compañía en la avenida Antonio Martínez Guirao, 14, en Murcia.