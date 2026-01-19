Iryo, la competencia italiana de Renfe para la alta velocidad española

El accidente de este domingo en Adamuz (Córdoba) ha involucrado a un tren Alvia, que es una de las marcas comerciales de Renfe, y a un Iryo. Esta última es la enseña elegida por Ilsa, sociedad creada de la unión de Trenitalia y Air Nostrum para competir con Renfe en la alta velocidad española.

La compañía inició sus operaciones en 2022, después de la liberalización del transporte ferroviario en España y cuenta con una cuota de mercado de alrededor del 25% en los corredores en los que tiene presencia, que son aquellos que unen Madrid con Barcelona, Alicante y Valencia y Andalucía.

Iryo es,por tanto, la segunda operadora del mercado, tanto por la frecuencia de los viajes, 30% del total de la red, como por el número de viajeros, con más de 13 millones y una ocupación media del 73%. Y conecta un total de 11 destinos, incluidos Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Córdoba, Sevilla y Málaga.

Su matriz, Ilsa, se fundó en abril de 2015 por un grupo de socios de la aerolínea regional española propiedad de Carlos Bartomeu, Air Nostrum, con el objetivo de convertirse en el primer operador privado de trenes de pasajeros en España. Y en 2019 se unió a su accionariado, con el 45% del capital, el operador público italiano, Trenitalia, como socio industrial.

En septiembre de 2022 hubo un nuevo cambio accionarial, con la entrada de Globalvia, que tomó el 24% de Air Nostrum, y llevó a la empresa española a pasar de ser el primer accionista de Ilsa, con el 55% del capital, al segundo, con el 31%. De esta forma, el Estado italiano se convertía ya en el primer accionista, pero sin control, al disponer del 45% de los títulos. Y en noviembre del 2024, el Estado italiano adquirió el 6% a Air Nostrum, pasando a representar el 51% del capital de la sociedad. Air Nostrum se quedó con el 25% y Globalvía el restante 24%.

La compañía es la única de las tres empresas que cuenta con una flota de trenes completamente nuevos en el mercado, con 20 unidades de los trenes ‘Frecciarossa’ o ETR 1.000, máquinas fabricadas por Hitachi Rail-Grupo Alstom en las que Iryo ha invertido 800 millones de euros. La empresa siempre ha presumido de que este es el tren “más rápido, moderno y sostenible en Europa”, con capacidad para 461 pasajeros y un diseño “aerodinámico de última generación y el uso de tecnologías de ahorro de energía, que consigue llegar hasta los 300 kilómetros por hora de forma muy eficiente”.

En concreto, el tren que circulaba este domingo era un tren de nueva construcción, fabricado en 2022, y cuya última revisión se realizó hace apenas cuatro días, el pasado 15 de enero, según ha trasladado Iryo en un comunicado. “El tren 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid, salió ayer, domingo 18 de enero, de la estación de origen a las 18:40 horas con 289 pasajeros, 4 tripulantes y 1 maquinista a bordo. A las 19:45 horas, y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua”, agrega la compañía.