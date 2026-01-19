El accidente de Iryo altera Fitur: cancelación de agendas y baja presencia institucional

La agenda del sector turístico de esta cuarta semana de enero está marcada por un evento: Fitur, una de las citas más importantes para el sector. Pero el accidente entre un tren Iryo y un Alvia en Adamuz (Córdoba) con 39 muertos y 33 desaparecidos tendrá un impacto directo en la celebración de la feria, que preveía congregar en Madrid a más de 255.000 visitantes durante tres días (del miércoles 21 al viernes 23).

En un comunicado remitido a Europa Press, la institución ferial ha indicado que está "analizando la situación, esperando las decisiones que se tomen desde el punto de vista institucional", aunque ha subrayado que "por supuesto Fitur no puede permanecer ajeno a esta tragedia para el transporte español, que tanta representación tiene en la feria".

"En este momento, lo que queremos es manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de este accidente", ha enfatizado Ifema, reconociendo que "es muy entendible que la presencia de algunas autoridades se vea afectada". No obstante, ha precisado que "ahora mismo no conocemos el detalle de cómo esto afectará a la programación de la feria".

El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial, desde esta medianoche hasta la medianoche del jueves, según ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde la zona cero de la tragedia. El luto oficial regula el comportamiento de las personalidades públicas y los miembros de la familia real, lo que implica que tanto los representantes políticos como la Casa Real se quedan sin agenda institucional durante el periodo.

Fitur suele contar con la participación durante las diversas jornadas de los ministros del ramo, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha cancelado su presencia, como también lo han hecho las dos compañías afectadas, Renfe e Iryo. También han anunciado que eliminan su asistencia instituciones como la Diputación de Almería o la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla. Otros, como el Ayuntamiento de Granada, limitan sus actividades a la agenda profesional.

El jueves, además, está prevista la inauguración oficial a cargo de los Reyes, después de que la primera jornada coincida con el discurso del Rey ante la sesión Plenaria del Parlamento Europeo con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea les llevó a cambiar el día.

El impacto más inmediato ha sido la cancelación del foro que celebra el lobi Exceltur cada dos años durante la víspera de la feria en "muestra de solidaridad" con las víctimas del descarrilamiento. "Lamentamos profundamente los inconvenientes que le pueda causar, pero estamos convencidos de que es la decisión que nos reclama la situación actual, para ofrecer una imagen del sector turístico sensible al dolor general que supone una tragedia que nos toca muy de cerca", afirmó en un comunicado.