Un impulso al desarrollo del sector farmacéutico de la Región

CaixaBank y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el apoyo financiero y el asesoramiento especializado a las farmacias de la Región, contribuyendo a la sostenibilidad de un sector clave para la salud y el bienestar de la sociedad murciana.

El convenio ha sido rubricado por la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García Saz, y por la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Paula Payá Peñalver, y establece un marco estable de colaboración para ofrecer a los colegiados soluciones financieras adaptadas a las necesidades específicas de su actividad profesional.

Gracias a este convenio, los farmacéuticos colegiados podrán acceder a una amplia oferta de productos y servicios financieros en condiciones preferentes, que incluye soluciones de financiación para circulante, inversión y adquisición de oficinas de farmacia, así como préstamos profesionales, renting de equipamiento, servicios de cobro y digitalización, seguros especializados y asesoramiento en gestión patrimonial y planificación financiera.

Además, el acuerdo contempla la realización conjunta de jornadas, seminarios y acciones divulgativas, orientadas a facilitar el conocimiento de estas soluciones y a acompañar a los profesionales del sector en los retos actuales de su actividad, como la modernización de los establecimientos, la digitalización de los servicios o la mejora de la eficiencia en la gestión del negocio.

La directora territorial de CaixaBank en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana ha señalado que “las farmacias desempeñan un papel esencial en la atención sanitaria de proximidad y en la cohesión social de nuestros municipios, y este acuerdo nos permite contribuir a que estos establecimientos sigan siendo un pilar de confianza para la ciudadanía y un motor de bienestar en la Región de Murcia”.

“Con esta alianza impulsamos la modernización, la digitalización y la sostenibilidad del sector farmacéutico, facilitando el acceso a financiación, tecnología y asesoramiento especializado para ayudar a construir farmacias más eficientes, competitivas y preparadas para el futuro”, ha añadido García.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos ha destacado que “este convenio supone un apoyo positivo para los farmacéuticos de la Región y contribuye a reforzar su actividad diaria al servicio de la sociedad”.

Con esta alianza, CaixaBank refuerza su compromiso con el colectivo farmacéutico, un sector estratégico por su cercanía al ciudadano y su papel esencial en el sistema sanitario, apostando por un modelo de banca especializada, de proximidad y con un profundo conocimiento del tejido profesional y empresarial de la Región de Murcia.

Este convenio se enmarca en la vocación de CaixaBank de contribuir al desarrollo económico y social del territorio, apoyando a profesionales que, como los farmacéuticos, desempeñan una función clave en la cohesión social, la atención a las personas y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.