El Salón del Caravaning muestra un amplio abanico de posibilidades para los amantes del turismo en plena naturaleza

Ifepa se convierte desde este jueves y hasta el próximo domingo en el punto de encuentro para los amantes del caravaning con la inauguración del Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante, un evento que reúne a las más destacadas empresas de autocaravanas, caravanas, minicaravanas y campers, así como a campings, alojamientos turísticos de varias zonas del país, equipamiento para campings y empresas de turismo activo.

La inauguración ha sido presidida por la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, acompañada por el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez; el presidente de la Institución Ferial, Pedro Ángel Roca, y el Director de Ifepa, Antonio Miras, junto a otras autoridades. También ha estado el presidente del Comité Organizador del evento, Francisco Navarro, así como el presidente de la Federación de Clubes Campistas, y también el de la Asociación Murciana de Autocaravanistas.

Horario El horario del Salón es este jueves hasta las 20.00 horas, viernes y sábado, de 10.30 a 20.30 horas, y el domingo de 10.30 hasta las 19.00 horas.

Antonio Miras, director de Ifepa ha manifestado que “pese a su juventud, este Salón se ha situado en los primeros puestos del ranking nacional de ferias del sector, una labor de la que nos sentimos muy orgullosos”.

El director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, ha remarcado el compromiso y apoyo de la Comunidad Autónoma con el Salón del Caravaning y Tiempo Libre, y ha señalado que “es un evento clave para la promoción del turismo en la Región de Murcia”.

El Salón del Caravaning también ofrece un espacio de charlas y talleres, en las que se hablará de cómo planificar tu ruta de senderismo o camper, organizado por Murcia Explorer, además de un circuito de prueba de bicis y patinetes eléctricos.

Ifepa facilita además aparcamiento con servicios básicos a los visitantes que decidan visitar la feria y pernoctar en su caravana o autocaravana, mejorando la experiencia del visitante y promoviendo un turismo más sostenible.

Se espera la asistencia de casi 16.000 visitantes, que tendrán la oportunidad de conocer lo último de esta forma de viajar que cada vez gana mayor número de adeptos.

El sector del Caravaning continúa en ascenso, lo que ha llevado al parque móvil de vehículos recreativos en el país a alcanzar la cifra significativa de 300.000 unidades, situándose los camper, especialmente las furgonetas personalizadas como los favoritos del Caravaning.

El impacto económico generado por este sector a nivel nacional se estima cerca de los 500 millones de euros anuales. Este repunte también está generando un impacto positivo en los Campings, áreas de servicio y aparcamiento para autocaravanas.