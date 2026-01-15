El Grupo Hozono Global actualiza su sistema de prevención penal

El Grupo Hozono Global ha actualizado su Manual de Cumplimiento y Prevención de Riesgos Penales, reforzando su sistema interno de prevención y consolidando un modelo orientado a garantizar que la actividad corporativa se desarrolle con los más altos estándares de integridad, transparencia y responsabilidad. Esta revisión supone un paso más en la estrategia de cumplimiento del Grupo y en su apuesta por una cultura corporativa basada en la prevención y la mejora continua.

El manual actualizado estructura un marco de actuación integral que combina prevención, control y supervisión de riesgos penales, estableciendo medidas específicas para anticipar posibles contingencias, detectar irregularidades y reaccionar de forma diligente ante cualquier incumplimiento. Todo ello, bajo la supervisión del Órgano de Administración y con un modelo de gobierno alineado con las mejores prácticas en materia de compliance.

Un manual que refuerza la cultura ética del Grupo

La actualización del manual se enmarca en el compromiso del Grupo Hozono Global con una gestión ética y responsable. El documento se apoya en la visión corporativa orientada al bienestar de las personas, la sostenibilidad, la innovación y la mejora de los entornos en los que opera, integrando el cumplimiento como un elemento transversal en la toma de decisiones y en la relación con sus grupos de interés.

Su aplicación se extiende a la estructura de Hozono Global y a sus entidades dependientes en España expuestas a riesgos penales, y es de obligado cumplimiento para administradores, directivos, empleados y cualquier persona que actúe en nombre del Grupo bajo su autoridad, incluso sin relación laboral directa.

Entre los avances más relevantes del manual figura la consolidación de un modelo basado en tres líneas de control, lo que permite distribuir funciones y garantizar un seguimiento eficaz: el Órgano de Administración, que asume la responsabilidad última del Modelo de Cumplimiento; la Alta Dirección, que impulsa su implantación y mejora continua, asignando los recursos necesarios para asegurar su efectividad; y el Comité de Compliance, que se encarga del control y supervisión del modelo, promoviendo además la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Esta arquitectura refuerza la capacidad del Grupo para prevenir conductas irregulares y establecer mecanismos de control eficientes en todos los niveles de la empresa.

Un Canal de Denuncias seguro y accesible

El manual sitúa el Canal de Denuncias como un instrumento esencial para la prevención y la detección de posibles incumplimientos. Se trata de un mecanismo seguro, confidencial y accesible, que permite comunicar irregularidades incluso de forma anónima y con garantías de protección frente a represalias.

Además, este canal también está disponible para consultas relacionadas con el contenido del manual o con cualquier situación que pueda afectar al cumplimiento normativo del Grupo.

Formación y difusión para consolidar el cumplimiento en el día a día

La revisión del manual se acompaña de acciones de comunicación y formación interna, implementadas por el Comité de Compliance, para asegurar que el contenido y los principios del modelo sean conocidos y aplicados de forma real y práctica por toda la organización.

El objetivo es consolidar una cultura compartida de cumplimiento, donde la prevención y la ética formen parte del trabajo diario, reforzando a su vez la confianza de empleados, clientes, administraciones públicas, socios y sociedad en general.

Con esta actualización, el Grupo Hozono Global fortalece su sistema de prevención penal y refuerza su modelo de cumplimiento como una herramienta clave para garantizar una gobernanza responsable.