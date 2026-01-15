Cinco millones en ayudas para transformar las empresas de la Región

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a inversiones productivas dotada con cinco millones de euros, dirigida a pymes, autónomos y comunidades de bienes que apuestan por la innovación y el crecimiento sostenible. Estas subvenciones, financiadas en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tienen como finalidad impulsar proyectos que transformen y modernicen el tejido productivo regional. Las ayudas se pueden solicitar en la sede electrónica del Info hasta el 12 de marzo de este año.

La nueva convocatoria contempla, como en anteriores ediciones, dos líneas: una dotada con 4,5 millones de euros para pymes societarias y otra con 500.000 euros para autónomos y comunidades de bienes. Las subvenciones, de hasta el 50 por ciento del coste elegible para pequeñas empresas y el 40 por ciento para medianas, pueden alcanzar un máximo de 50.000 euros por beneficiario, cubriendo la adquisición de activos materiales nuevos destinados a la creación o ampliación de establecimientos, la diversificación de la producción o la transformación de procesos.

“La apuesta por la inversión productiva es la mejor garantía de futuro para la Región. Con este programa acompañamos a las empresas en un contexto de incertidumbre económica y les damos el respaldo necesario para crecer, innovar y crear empleo”, explicó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. “Nuestro objetivo es que ninguna pyme ni ningún autónomo murciano deje de invertir por falta de apoyo financiero; nuestro compromiso es acompañarles para que ganen tamaño, productividad y competitividad”, añadió.

Desde la primera edición del programa en 2017, el Info ha aprobado 685 expedientes de ayuda, por valor de 50,96 millones de euros, que han movilizado inversiones superiores a 154,8 millones de euros y permitido la creación de 2.046 nuevos empleos en la Región de Murcia. Así, por cada euro público invertido se han generado más de tres euros de inversión privada, impulsando la competitividad y el desarrollo económico de la Región.

López Aragón destacó el “historial de éxito” de esta línea y, en este sentido, recordó que “a lo largo de todas sus convocatorias, este programa ha demostrado ser una palanca muy eficaz: cada vez que se abre, las empresas responden y los resultados se traducen en nuevas inversiones, modernización de equipos y creación de puestos de trabajo”. “Hablamos de una ayuda que funciona, que las empresas conocen bien y que en el contexto actual vuelve a ser clave para seguir avanzando en la transformación innovadora de la economía regional”, concluyó la titular de Empresa.