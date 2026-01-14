Ifepa se consolida como referente del Caravaning

El Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante, que se celebra en Ifepa, llega a su sexta edición en un momento clave para el sector. El Caravaning se ha consolidado como una de las formas de turismo con mayor crecimiento en Europa, con más de 220.000 nuevas matriculaciones anuales, y España no es ajena a esta tendencia, con cerca de 21 nuevos vehículos de ocio matriculados cada día durante el último año. Hoy el parque nacional supera las 300.000 autocaravanas, campers y caravanas, lo que refleja un cambio real en la manera de viajar y disfrutar del tiempo libre.

Hablamos de un sector que mueve cientos de millones de euros al año, que genera empleo, impulsa el turismo de interior y desestacionaliza destinos. El auge de los campers, las autocaravanas compactas, el alquiler y las nuevas soluciones como minicaravanas o tiendas de techo, demuestra que el Caravaning ya no es una opción minoritaria, sino una alternativa moderna, flexible y sostenible.

Más de 50 empresas van a exponer importantes ofertas

En este contexto, el Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante, que tendrá lugar desde este jueves 15 al 18 de enero en Ifepa, Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, en Torre Pacheco. Con 25.000 metros cuadrados de exposición, se consolida como uno de los grandes escaparates nacionales del sector, acercando al público las últimas novedades y reforzando el papel de la Región de Murcia como punto estratégico para el turismo y la movilidad de ocio.

Los visitantes tendrán también a su alcance una amplia variedad opciones de alojamiento en campings a través de las Federaciones de Campings de la Comunidad Valenciana y Andalucía, y también estará presente la Federación de Campistas, así como el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, entre otras empresas.

A todo ello se suma una galería comercial repleta de complementos y accesorios para una experiencia caravaning más completa, así como una zona gastrovaning e infantil.

Se espera que más de 16.000 visitantes lleguen de todas partes de España, siendo muy destacada la asistencia de público extranjero, con segunda residencia en la costa mediterránea.

Un evento consolidado

A pesar de ser un salón joven, ya se ha posicionado en el Top 3 a nivel nacional, gracias a la muy positiva respuesta de empresas, profesionales y amantes de los viajes en plena naturaleza. Además de la Región, su área de influencia se extiende a la Comunidad Valenciana, Albacete, Cuenca y zona sur.

Más de 50 empresas van a exponer importantes ofertas tanto de venta directa como de alquiler, estancias, rutas, equipamiento para camping, etc. Esta variedad no solo beneficiará a los visitantes, sino que también generará sinergias entre los distintos actores del sector.

Aparcamiento gratuito para autocaravanas

Ifepa facilita aparcamiento con servicios básicos a los visitantes que decidan visitar la feria y pernoctar en su caravana o autocaravana. Esto no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también promueve un turismo más sostenible.

Turismo activo y talleres

Exponen empresas de tours de aventuras, como Murcia Explorer, que también impartirá el taller 'Planifica tu ruta: Camper y senderismo', tanto sábado a las 18 horas, como domingo a las 12.30 horas. Estos talleres están diseñados para ayudar a los entusiastas del caravaning a maximizar su experiencia y disfrutar de la naturaleza de manera segura y responsable.

Promoción e impacto económico

«A pesar de ser un salón joven, estamos muy satisfechos con la evolución que está teniendo, y este año apostamos porque seguirá una tendencia ascendente y de gran valor para la Región de Murcia, donde este tipo de turismo va ganando fuerza, y además supone una importante promoción del turismo para la Región», según Antonio Miras, Director de IIfepa En la edición del 2025 se logró en feria un impacto económico en torno a 9.300.000 euros, entre ventas y demás servicios asociados, añade Miras. Este impacto positivo refleja el potencial económico del caravaning no solo para la Región, sino para toda España.

Sorteo

Los visitantes tendrán la opción de llevarse una plancha para exterior con dos fuegos, cortesía de la empresa Vida Campista. La inscripción se puede realizar a través de la web ifepa.es/Caravaning.

Más información y venta de entradas anticipadas en: https://ifepa.es/evento/salon-del-caravaning-2026/

Dirección de Ifepa: Av. D. Gerardo Molina, 117, 30700 Torre-Pacheco, Murcia