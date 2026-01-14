El Ibex 35 sube un 0,4% y supera los 17.700 puntos en la apertura

La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 0,42%, pendiente de datos macroeconómicos relevantes y de resultados, mientras se mantienen las tensiones geopolíticas y el mercado espera conocer el dictamen del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles recíprocos.

En la apertura, el Ibex 35, índice de referencia de la Bolsa española, sube ese 0,42%, hasta los 17.761,1 puntos. Las ganancias del año son del 2,58%. La Bolsa española partía este miércoles desde nuevos máximos históricos, ya que en la víspera, cerró con un leve alza del 0,08%, hasta los 17.687,1 enteros.

Durante la jornada de este miércoles continúan las repercusiones de la investigación a la que está siendo sometido el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes duramente a Powell, afirmando que es "corrupto o incompetente", después de que este haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, un extremo que ha enmarcado en la campaña de "presiones" por parte del mandatario estadounidense para que baje los tipos de interés.

La balanza comercial de China despidió 2025 con un desequilibrio positivo récord de 1,189 billones de dólares (1,02 billones de euros), lo que representa un incremento del 19,8% respecto del dato de 2024 y un nuevo máximo histórico en el superávit comercial anual del gigante asiático, a pesar del hundimiento del comercio con Estados Unidos tras las tensiones desatadas entre ambos países a raíz de la imposición por Washington de aranceles a los productos chinos y las represalias implementadas por Pekín.

El desempleo mundial se mantendrá estable en el 4,9% este año, en línea con la tasa de paro registrada los dos años anteriores, según los pronósticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que anticipa un ligero descenso hasta el 4,8% para 2027, aunque advierte de que los avances hacia el trabajo decente "se han estancado".

En el terreno empresarial español, Tubacex registrará un impacto extraordinario negativo de 46 millones de euros en el beneficio neto de los resultados de 2025, derivado de ajustes contables voluntarios y no recurrentes, sin efecto en caja, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En los primeros compases de la sesión de este miércoles, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Inditex (+0,98%), IAG (+0,96%), BBVA (+0,9%) y Endesa (+0,9%), mientras que, por el contrario, entre los descensos destacaban Telefónica (-0,83%) y Banco Sabadell (-0,75%).

Las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,42% para París, del 0,24% para Londres, del 0,18% para Milán y del 0,02% para Fráncfort.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, caía este miércoles un 0,82%, hasta los 64,93 dólares, superando el umbral de los 64 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, bajaba un 0,82%, hasta los 60,65 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1646 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,242%.