Reconocimiento
El Pozo, ‘Producto del Año 2026’ en cuatro de sus gamas más destacadas
Charcutería Selecta Legado Ibérico, 1954 Premium Gourmet, ExtraTiernos y La Croquetería han sido reconocidas con este distintivo
Cuatro de las gamas más representativas de El Pozo Alimentación han obtenido el sello ‘Producto del Año 2026’, un reconocimiento que premia la innovación y la calidad en el sector alimentario.
Las gamas distinguidas son Charcutería Selecta Legado Ibérico, con sus referencias Delicias Ibéricas y Mortadela Ibérica, y 1954 Premium Gourmet Natural Sin Aditivos, que incluye Jamón Cocido, Pechuga de Pavo y Pechuga de Pollo. También han sido reconocidas las líneas de ExtraTiernos, concretamente los Escalopines de cerdo y vacuno y Solomillos, y La Croquetería, con sus croquetas de jamón ibérico y pollo.
El reconocimiento ‘Producto del Año 2026’ «reafirma la apuesta de El Pozo Alimentación con la innovación y su compromiso continuo por ofrecer alimentos más saludables y adaptados a las necesidades del consumidor». El sello permanecerá durante todo el año 2026 en el packaging de los productos distinguidos y se difundirá también en otros soportes.
Para su concesión, el jurado ha evaluado la opinión de más de 10.000 consumidores y ha realizado un centenar de pruebas de producto. Entre los aspectos valorados destacan el sabor, la textura, el origen nacional, la calidad y la relación calidad-precio.
«Este premio refuerza la confianza, la percepción de calidad hacia nuestros productos y nuestro compromiso con la innovación. Para nosotros, este sello acredita el esfuerzo continuo por ofrecer alimentos que combinan sabor, calidad y salud, atributos que trabajamos diariamente y que convierten a ElPozo en la marca más presente en los hogares españoles», indica Pablo Olivares, CMO de El Pozo Alimentación.
