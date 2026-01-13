Fini conquista a la generación Z en los Army Awards 2026

Fini Golosinas participó en los Army Awards 2026 como patrocinador oficial por segundo año consecutivo. El evento, impulsado por el influencer Ceci Army, tuvo lugar el pasado 10 de enero en el estadio Movistar Arena de Madrid y se consolidó en esta edición como una gran cita abierta al público que combina espectáculo, creadores de contenido y experiencias de marca.

En este contexto, en el que el evento contó con una asistencia de alrededor de 6.000 personas, Fini contó con una presencia destacada dentro del recinto a través de un stand experiencial propio, que ofreció una activación divertida, dinámica y alineada con el ADN de la marca.

Juegos, retos y sorpresas

El espacio incluyó diferentes activaciones interactivas, pensadas para fomentar la participación del público y generar contenido en tiempo real. Entre ellas, los asistentes pudieron disfrutar de una pitonisa, el Fini Jenga, el Fini Dance y una dinámica especial que se convirtió en uno de los grandes atractivos del evento.

Durante la jornada, la marca escondió tres Golden Tickets por todo el recinto. Aquellos que lo encontraron recibieron como premio un año de golosinas Fini gratis, reforzando el componente lúdico y participativo de la acción.

«La presencia de Fini en los Army Awards 2026 responde a nuestra apuesta por conectar con el público desde la experiencia, el entretenimiento y la participación real. Queremos que las personas no solo nos conozcan, sino que vivan, interactúen y se diviertan con la marca, en un entorno que refleja perfectamente nuestros valores y el vínculo con la comunidad digital y los creadores de contenido», aseguró Antonio Felices, Marketing Manager EMEA en Fini.

La Sala de los Ganadores

Además del stand, Fini participó en un asset especial dentro de la Sala de los Ganadores. Un espacio exclusivo destinado a la realización de entrevistas, en directo, a los ganadores de los Army Awards.

Las entrevistas se desarrollaron en formatos dinámicos y aleatorios, con preguntas, retos y juegos, emitidas en vivo desde la gala de la mano de un influencer. De este modo Fini estuvo en uno de los momentos más destacados del evento para reforzar su conexión con la comunidad digital y los creadores de contenido.

La firma de golosinas continúa así apostando por los eventos experienciales, el entretenimiento y la creación de contenido en vivo, consolidando su presencia en citas clave del panorama influencer y de consumo de la generación Z.

Sobre Fini

Fini Golosinas es la marca española líder en la venta de regaliz, marshmallow y caramelos de goma, con distribución en todos los canales y con más de 1.000.000 puntos de venta. Con presencia en más de 100 países y, coincidiendo con su 50 aniversario de su creación en España y sus 20 años de presencia en Brasil, en 2021 nace the Fini company. La compañía global reúne a las marcas Fini, que lidera el segmento de caramelos y dulces en ambos países, y Dr.Good, la primera línea completa de suplementos vitamínicos para niños y adultos que actualmente se comercializa en Brasil.

Con más de medio siglo de experiencia, Fini Golosinas ha hecho de la calidad, la innovación y la diversión sus señas de identidad, consiguiendo productos únicos y transgresores, reconocibles por el público de todas las edades.