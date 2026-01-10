El mayor escaparate del caravaning del Levante calienta motores

El VI Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante ha iniciado su cuenta atrás con su presentación oficial en la Dirección General de Calidad y Competitividad Turística, en Cartagena. La cita, ya consolidada como un referente del sector a nivel nacional, se celebrará del 15 al 18 de enero de 2026 en Ifepa.

La presentación ha estado presidida por la directora general, Eva María Reverte, acompañada por el presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca; el director general de la Institución Ferial, Antonio Miras; y el presidente del Comité Organizador, Francisco Navarro, quienes coincidieron en destacar el crecimiento del caravaning y el papel estratégico del salón para la promoción turística y económica de la Región de Murcia.

Durante su intervención, la directora general ha destacado que el Caravaning representa «una forma de turismo en claro crecimiento, que impulsa el turismo de interior, contribuye a la desestacionalización y genera un impacto económico muy relevante para la Región de Murcia. En este sentido, ha señalado que el apoyo del Gobierno Regional a este evento “responde a la apuesta por un turismo basado en la calidad, la innovación y la competitividad, respaldando sectores que están marcando nuevas formas de viajar y de disfrutar del tiempo libre»

El caravaning se ha consolidado como una de las formas de turismo con mayor crecimiento en Europa, con más de 220.000 nuevas matriculaciones anuales, una tendencia que también se refleja en España, donde el parque nacional supera ya las 300.000 autocaravanas, campers y caravanas. En este contexto, el Salón del Caravaning del Levante, pese a su juventud, se posiciona como un escaparate clave para el sector.

25.000 metros cuadrados

La sexta edición del certamen contará con 25.000 metros cuadrados de superficie expositiva y la participación de más de 50 empresas, que presentarán novedades en venta y alquiler de caravanas, autocaravanas y campers, equipamiento, campings y alojamientos y servicios vinculados al turismo de ocio. El salón se sitúa ya en el Top 3 de ferias del sector en España, con un área de influencia que abarca además de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, zona sur, etc.

Además de la exposición comercial, el evento ofrecerá zona de venta directa de accesorios y complementos para Caravaning y campings, gastrovaning e infantil, así como actividades de turismo activo y talleres especializados. Ifepa habilitará también aparcamiento gratuito para autocaravanas, con servicios básicos, para facilitar la estancia de los visitantes.

Se prevé la asistencia de más de 16.000 visitantes, incluyendo un notable porcentaje de público extranjero con segunda residencia en la costa mediterránea, reforzando el impacto turístico y económico del salón.

