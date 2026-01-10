Iberdrola y Grupo Disfrimur avanzan en su estrategia de descarbonización y electrificación en el marco del acuerdo alcanzado por las compañías para comercializar sus Certificados de Ahorro Energético (CAE). Así, la empresa logística ha implementado diferentes medidas de eficiencia energética que Iberdrola transforma en ahorro monetario a través del sistema CAE.

Entre las medidas llevadas a cabo por Grupo Disfrimur destaca su transición en movilidad, incorporando más de 40 vehículos eléctricos a su flota durante 2023, 2024 y 2025, decisión que Iberdrola ha ayudado a monetizar en los primeros 2,2GWh, con el fin de seguir impulsando la estrategia de eficiencia y sostenibilidad de Disfrimur.

Además, la empresa murciana está realizando otras medidas de eficiencia que también conllevan ahorros energéticos, como el cambio de neumáticos, la instalación de Sistemas de telemetría y geoposicionamiento en sus flotas, o la mejora de sus remolques, entre otras acciones.

Iberdrola, por su parte, acompaña a Grupo Disfrimur en todo el proceso, desde la identificación de oportunidades de ahorro hasta la certificación y monetización de estos a través de los CAE, vehículo regulado principalmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) como coordinador nacional.

«El ahorro energético no es solo una apuesta por la sostenibilidad, sino también una oportunidad para generar valor. Grupo Disfrimur e Iberdrola celebran el éxito de su alianza con los CAES (Certificados de Ahorro Energético), gracias a la reducción del consumo energético, la optimización de las rutas y a otras iniciativas de descarbonización, permitiéndonos monetizar los ahorros obtenidos e impulsando nuestra estrategia de descarbonización», afirma Juan Jesús Sánchez, director general de Grupo Disfrimur.

«Desde Iberdrola consideramos imprescindible apoyar la transición energética desde todas sus vertientes. Con Grupo Disfrimur volvemos a apoyar al sector empresarial a llevar a cabo sus estrategias de electrificación y descarbonización, mejorando su eficiencia y el tejido productivo del país», afirma Joaquín Longares, delegado comercial de Iberdrola en la Comunidad Valenciana y Murcia.